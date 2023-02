Olivera consideró un error estratégico hablar de candidaturas en este momento

El exconcejal se mostró molesto con quienes no asumen esa conducta, y justificó: “Es inconcebible hablar de candidatos y candidatura en esta etapa de un proceso electoral sin fechas”, planteo. “No se pueden mostrar las cartas ahora”, enfatizó.

Fabián Olivera volvió a defender el trabajo “silencioso pero ininterrumpido” que hace varios meses encaran desde el espacio que lidera Gabriela Neme, donde “todos seguimos recorriendo los barrios y hablando con los vecinos; estamos en una etapa de construcción y solidificación del proyecto”, dijo.

“Nuestro equipo trabaja en todos los ámbitos; pero no hablamos de candidaturas”, subrayó, mandando un mensaje al radicalismo donde la puja por los cargos es el tema del día.

“No le vamos a mostrar nuestras cartas a Insfrán; todavía no hay fechas de las elecciones”, argumentó, al defender su posición.

“Todos especulan; nosotros esperaremos”, afirmó Olivera.

