Olivera convocó a los gremios a buscar una respuesta conjunta para destrabar la crisis del transporte

El ex concejal de la ciudad Fabián Olivera, consideró «inadmisible» y propio de «funcionarios incompetentes la crisis interminable» en el servicio urbano de pasajeros en la capital provincial, y llamó a todos los sindicatos a unirse en la búsqueda de una solución porque «lo que hoy ocurre afecta a la mayoría de los trabajadores».

«Es una cuestión recurrente; sin dudas es el problema que atravesó a todas las administraciones, del mismo modo que nadie pudo o no supo resolverlo», dijo Olivera apuntando, por igual, a los intendentes y gobernadores de Formosa, de los últimos 39 años.

«Tenemos que plantearnos con seriedad lo del servicio de pasajeros; acá falta decisión política para solucionar un problema que afecta a una inmensa parte de la comunidad formoseña», planteó.

«Por eso hoy convoco a todos los gremialistas, a todos los sindicatos a hacer causa común con esta crisis, y buscar la manera de destrabar este escenario que angustia a miles de trabajadores, enrolados en todas las actividades laborales», redondeó.

«Es inadmisible que se repitan los paros, por distintas razones; hoy vuelve a ser el gasoil; en otros lugares esto no ocurre; entonces lo que vemos es incapacidad, desinterés, funcionarios incompetentes», embistió.

