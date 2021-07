Olivera convocó a no pagar el boleto estudiantil: “Se trata de un beneficio acreditado legalmente”

Compartir

El concejal Fabián Olivera llamó a las familias formoseñas cuyos hijos se trasladen en colectivos para llegar a las escuelas donde estudian, a “no pagar el servicio de transporte urbano, ya que se trata de un beneficio acreditado legalmente”, al tiempo que reclamó a las autoridades “responsabilidad y coherencia ante un sector clave de la comunidad, que espera otro tipo de conducta de los funcionarios públicos”.

“Es vergonzoso e indignante la frivolidad con que las autoridades provinciales y municipales asumieron la decisión del regreso a la presencialidad, poniendo oscuro sobre claro cuánto les importa la educación de nuestros jóvenes”, opinó el legislador, al dar su testimonio sobre el anuncio municipal, informando que recién a partir de este lunes podrá gestionarse el boleto estudiantil gratuito.

“Tuvieron más de veinte días para preparar y ofrecer esta gestión, de modo que en el reinicio de las clases, cada familia pueda usufructuar un servicio vital para el traslado de los chicos hasta la escuela; sin embargo, haciendo gala de una marcada ineptitud y desinterés esperaron hasta último momento, toda una síntesis de por donde pasa la educación para quienes gobiernan”, embistió, muy molesto Olivera.

“Además, con el precio del boleto, y el momento del mes, se hace un verdadero problema disponer de dinero para atender esta irresponsabilidad de quienes deberían haber tomado las previsiones del caso”, amplió.

“Como en muchos otros temas, las autoridades sólo miran a las elecciones, la base sobre la que sustentan su permanencia en el poder; importa más la interna partidaria que una solución concreta y de fondo a la crisis del transporte público de pasajeros de la ciudad”, dijo.

“Son ellos quienes deben resolver esta cuestión; por eso convoco a todas las familias a no pagar este servicio, no corresponde, es un beneficio y como tal no son los chicos quienes deben hacerse cargo de la irresponsabilidad de los funcionarios ineptos e insensibles”, reafirmó el Concejal.

“Tienen todo el derecho de abordar los colectivos sin pagar un solo centavo; tanto la prestataria como la Municipalidad y el Gobierno provincial tienen la obligación de absorber las consecuencias, hasta tanto las credenciales sean gestionadas y entregadas”, insistió Olivera.

Clases presenciales

Por otro lado, tras el comienzo de las clases presenciales, el concejal Fabián Olivera reprochó la informalidad con que se manejó el Gobierno provincial para decidir el regreso de los chicos a las escuelas, tras visitar varios establecimientos escolares donde constató “gruesas muestras de abandono y desinterés generalizado en los edificios”.

“A más de un año sin clases, aún hay muchas escuelas en mal estado”, advirtió el legislador del radicalismo, al trazar una síntesis de lo que observó en algunos locales escolares, y lo que dialogó con docentes y vecinos de esos edificios en varios barrios de la ciudad.

“Las escuelas no están aún preparadas para el inicio de clases; existen abundantes ejemplos que corroboran lo que digo, como falta de agua potable, baños muy deteriorados, falta de limpieza generalizada, y un estado de abandono integral”, detalló.

“Acá se tomó una decisión política, tal vez buscando agraciarse con la gente pensando en las elecciones, pero el fondo de la cuestión es que de nuevo los grandes afectados serán los chicos que deben retomar sus clases y se encontrarán con un escenario lamentable, en muchos casos”, reafirmó.

“En algunos lugares, a pedido de directivos y vecinos, intervenimos con mi equipo de trabajo para ejecutar tareas de desmalezamiento y limpieza en general”, describió.

“Como en otros casos, los vecinos deben encargarse de gestionar respuestas, pidiendo favores a terceros, ante la ausencia del Estado”, consideró.

