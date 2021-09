Olivera criticó la “inentendible demora” en la ejecución de millonaria obra

Compartir

El concejal Fabián Olivera criticó la “inentendible demora” que está experimentando la construcción de la rampa para bajada de lanchas que el Municipio adjudicó a una firma local, y que debió estar terminada en octubre del año pasado.

“A pedido de muchos vecinos, con mi equipo de trabajo visité el lugar, ubicado en la prolongación de la avenida Napoleón Uriburu, y constaté que prácticamente no se hizo nada; sólo la excavación con sentido descendente, todo cubierto con malezas, y signos evidentes de abandono”, describió.

“El proyecto preveía un desembolso de más de 8.3 millones, con un plazo de ejecución de tres meses; debió haber terminado en octubre, es decir hace casi un año”, contextualizó.

“La idea en general me pareció razonable, la obra se constituirá en un espacio municipal desde donde partirían embarcaciones con fines de esparcimiento y recreación para vecinos y vecinas de la ciudad”, reparó.

“El proyecto general incluía, además, la edificación de un muelle y un moderno paseo, y se anunció que estaba en carpeta la ejecución de una guardería municipal, bar cafetería, caminatas, juegos y mobiliarios para actividades físicas, teniendo como objetivo acondicionar toda la zona para que el espacio forme parte de un itinerario que integre el paseo de ferias barriales y la costanera de la ciudad”, amplió.

“Una burda mentira municipal, no se hizo nada; nadie sabe qué pasó con el dinero presupuestado, y el lugar es un nuevo mamarracho, uno más a los que nos tienen acostumbrados los funcionarios que no se inmutan en, por lo menos, dar la cara y explicar porque se miente así a la gente”, sostuvo.

