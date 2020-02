Olivera describió al nuevo velódromo como «otro monumento a la corrupción»

Compartir

Linkedin Print

El concejal capitalino Fabián Olivera cuestionó la construcción del nuevo velódromo de la ciudad, aseguró que aunque la obra fue terminada hace varios meses “no puede ser entregada debido a las serias negligencias estructurales que presenta su pista”, y exigió explicaciones “urgentes y coherentes” al Gobierno provincial.

En el Boletín Oficial 11.311 de Formosa, con fecha 12 de julio del año pasado, el Gobierno provincial publicó un aviso revelando el llamado a licitación 22/2019 para la construcción de una pista de ciclismo con un presupuesto de $ 14.017.308,08. El plazo de ejecución era de tres meses.

“La obra fue adjudicada a la empresa del esposo de una conocida funcionaria provincial que, además, es propietario de otras firmas frecuentemente beneficiadas con numerosos contratos de obra pública, entre ellas una que cobra contratos millonarios por la limpieza de los equipos de refrigeración en la provincia”, contó con el edil radical.

“Visite hace pocos días el lugar, ubicado en cercanías del estadio de la Liga Formoseña de Futbol y me encontré con una estructura abandonada, vidrios rotos en los ventanales, ausencia de aberturas, y la vegetación y la tierra apropiándose de todo”, contó Olivera, en un comunicado.

“Consulte con profesionales en la materia, además de funcionarios y hombres del deporte, y surgen decenas de interrogantes que solo profundizan las dudas sobre una obra ejecutada en plena crisis económica, toda una contradicción para quienes vienen quejándose de los efectos del gobierno anterior, y alabando a la administración local por volcar sus recursos hacia quienes menos tienen”, reprochó.

“A pocos metros ya hay un velódromo, luce tan o más abandonado que el nuevo ¿Qué necesidad había de una inversión de esta magnitud?”, interrogó, poco después de marcar con ironía que “todo esto se da impulsado por un Gobierno provincial que considera al deporte una cuestión de Estado”.

Al explicar el cuadro, apreció que “acá hubo una negligencia en el proyecto de obra, pero también en la inspección. Me aseguran que la pista tiene mal establecido lo que en la construcción se llama peralte, es decir la mayor elevación de la parte exterior de una curva respecto a la interior”.

“Seguramente, la constructora cobro todo por su trabajo ¿No debieran exigirle una corrección, o la restitución de los fondos?”, planteó, al seguir con sus reparos.

“Una deficiencia de este tipo puede generar graves caídas entre los ciclistas, o, en el mejor de los casos, obliga a los participantes a manejarse dentro de una velocidad determinada, o a evitar maniobras especiales que se dan en este deporte”, subrayó, citando datos aportados por ciclistas locales.

“Formosa está permanentemente aislada de los grandes eventos nacionales e internacionales; la falta de infraestructura es uno de nuestros grandes males. Cuando surgen situaciones como estas, que no son nuevas porque Formosa es el reino del revés, donde todo parece un tubo de ensayo, me resulta inevitable reflexionar sobre como miles de vecinos se perjudican”, indicó.

“Si esta obra se hubiera ejecutado bien, podría organizarse un torneo nacional, concentrando a miles de personas, permitiendo dinamizar todo un circuito económico integrado por la hotelería, la gastronomía, la diversión y muchos otros rubros. Pero no, de nuevo pudo más la improvisación, el negociado tal vez, la falta de visión y de creatividad de las autoridades”, dijo.

“Nadie da la cara con esta obra. De nuevo se apela al silencio del olvido; no importa, total lo paga el Estado. Mientras tanto, miles de jóvenes siguen emigrando en busca de las oportunidades que una administración limitada de imaginación no puede ofrecer, aunque los recursos siguen llegando. Estamos, seguramente, ante otro caso de monumento a la corrupción”, remarcó.