Olivera elogió las aptitudes de Larreta: «Me gustaría que sea radical»

El exconcejal capitalino, sorprendió a propios y extraños y admitió que le gustaría que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta pertenezca a su propio partido, el radicalismo, tras lo cual consideró que el “gran problema que tiene el porteño es el PRO”.

Aun sin candidatura definida, trabajando fuerte en el espacio que lidera Gabriela Neme, reafirmando su identidad partidaria, y asumiendo su espalda para los grandes títulos, Fabián Olivera jamás se había animado a un testimonio tan categórico.

“Si, si, ponelo: quiero que Larreta sea radical”, insistió ante la repregunta del periodista , y aunque no fue necesario que aclarara que su postura venía desde lo figurativo, explicó: “Su problema y la principal traba para que su candidatura presidencial quede garantizada es el PRO; hay muchos cabezones ahí que aún no se dieron cuenta que es el hombre mejor visto en todo el país para intentar darle un vuelco a tanto desmadre que existe en la Argentina”, amplió.

“De no ser la cúpula del PRO, su candidatura presidencial estaría garantizada y, seguramente, liderando decenas de espacios políticos de todo el país”, añadió.

Olivera abundó: “Nadie tiene la experiencia ni la capacidad de gestión demostradas como él. Larreta es sinónimo de organización, previsión y seriedad. El país necesita un hombre trabajador y comprometido. Él demostró siempre estas aptitudes”, cerró, categórico.

