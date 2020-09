Olivera exigió que con funcionarios del oficialismo se tomen las mismas medidas que con el concejal Caballero

Compartir

Luego de que el HCD capitalino tomara la decisión de no sesionar debido a que dos concejales estuvieron en la protesta que camioneros realizaron días atrás en la RN 11, antes de llegar a Tatané, el concejal radical Fabián Olivera se defendió de las críticas y dijo que “el caso del concejal Daniel Caballero que lo mandaron a hacer la cuarentena debe servir de ejemplo y que ocurra lo mismo con funcionarios del oficialismo”.

“Caballero es el primer funcionario que hace cuarentena, sería un buen ejemplo para muchos y sobre todo del oficialismo; me parece poco serio el hecho de no sesionar y que me acusen que yo también debo hacerme el hisopado, yo estuve el lunes, martes y miércoles compartiendo con mis colegas, y en el caso de que me quieran hacer el hisopado no tengo ningún problema pero que también se hagan los demás ediles con los que estuve”, dijo.

Seguidamente lanzó que “no sesionar hoy -por ayer- es netamente un pretexto político”.

Consultado por su presencia en la manifestación de camioneros respondió que estuvo el lunes y que “al concejal Caballero lo agarraron el martes cuando hubo mayor cantidad de trabajadores al volante, mucho de ellos extranjeros”.

“Si van a utilizar la excusa de que estuvimos ahí, a muchos deberían hisopar; yo no tengo problema de que me realicen cualquier test, pero si voy yo que me acompañen los concejales con los que compartí el lunes, martes y miércoles”, finalizó el edil.