Olivera: «Formosa tiene un servicio de transporte estable y sostenible»

El director de Transporte de la Municipalidad de Formosa, Fabián Olivera, visitó ayer el piso de Expres en Radio, donde se refirió al servicio de transporte público de la ciudad y la empresa Fermoza. Durante la entrevista, Olivera destacó el significativo avance que ha logrado el sistema de transporte local, asegurando que actualmente «Formosa tiene un servicio de transporte estable, regular y sostenible sin subsidio».

El funcionario recordó el difícil comienzo del año, cuando la ciudad se vio afectada por una crisis en el transporte. «Estamos cerrando un buen año, un año que comenzó muy mal, complicado, donde estuvimos muchos días sin colectivo. El 1 de enero se cortó el subsidio, la empresa abandonó a los empleados y a los vecinos. Siempre el intendente agradeció la paciencia, y nosotros contamos que el problema se iba a resolver», explicó. A pesar de los desafíos, destacó que hoy la ciudad cuenta con un servicio regular y sostenible, gracias al uso continuo de los vecinos.

Trabajo constante para

la mejora continua

Olivera enfatizó el esfuerzo diario de la municipalidad para optimizar el servicio. «No hay un día que no estemos trabajando en cada una de las líneas. Siempre nos van a ver arriba de un colectivo, en las paradas, hablando con los choferes, con la gente. Constantemente estamos tratando de mejorar recorridos, frecuencia», comentó. A pesar de los avances, el director de Transporte aseguró que el municipio no se conforma con lo logrado y anticipó novedades para el próximo año. «Hoy podemos decir que cerramos un año positivo, pero no nos conformamos. El año que viene van a haber novedades, el intendente las va a anunciar», expresó con optimismo.

Beneficios para personas

con discapacidad

Uno de los logros más importantes de este año ha sido la ampliación del beneficio para personas con discapacidad. el funcionario municipal explicó que, gracias a la decisión política del intendente Jorge Jofré y la secretaria de Acción Social, Paula Cataneo, se logró ampliar la cantidad de boletos gratuitos. «Al principio arrancamos con 90 pasajes para personas con discapacidad más un acompañante, es decir, dos pasajes gratis, y teníamos un promedio de entre 600 y 800 boletos diarios. Hoy estamos llegando a un promedio de 40 mil boletos gratuitos al mes», destacó el director.

Este avance fue posible gracias a la implementación de la SUBE Inclusiva, un beneficio que no solo favorece a las personas con discapacidad, sino también a la comunidad en general, al contribuir al crecimiento y mejora del servicio. «Esto ha sido un avance enorme, porque la prioridad que tenemos es que el servicio de transporte crezca y mejore», agregó Olivera.

Para acceder a este beneficio, las personas con discapacidad deben acercarse a la Dirección de Tránsito con su certificado de discapacidad y DNI.

Mirando hacia el futuro

Con el cierre de un año positivo, Olivera subrayó que los esfuerzos por mejorar el transporte no cesarán. «El compromiso del intendente Jofré y todo el equipo es seguir trabajando para que el transporte público siga creciendo y sea cada vez más accesible para todos los vecinos de Formosa», concluyó.

El próximo año, según anticipó el director, traerá importantes novedades para seguir optimizando el servicio y mejorando la calidad de vida de los formoseños.