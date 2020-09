Olivera: “Hay cientos de viviendas abandonadas cuando el vecino más que nunca necesita dónde vivir”

Compartir

Linkedin Print

El concejal Fabián Olivera (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO lamentó la gran cantidad de viviendas del IPV abandonadas en distintos puntos de la ciudad, algunas desde hace más de 8 años, lo que provocó que hayan sufrido roturas, destrozos y robos.

Ante esta situación contó que junto al concejal Daniel Caballero, hoy presentarán un pedido ante el IPV para que brinde información sobre cuántos formoseños están inscriptos para el sorteo de las mismas y cuántas viviendas en estado de abandono existen.

“Con el concejal Caballero desde que empezó la cuarentena una de las demandas que más estábamos recibiendo era la falta de viviendas, la demora en a entrega de las mismas, los problemas que hay con la demora de los módulos entonces empezamos a recorrer para ver cómo estaban en los distintos puntos de la ciudad y nos encontramos con una realidad que nosotros conocemos pero nunca nos termina de sorprender, más de 100 viviendas totalmente destruidas en la Nueva Formosa, también en el sector Antenor Gauna, en Monte Agudo, eso es lo que más me impactó, otras 100 viviendas más abandonadas, terminadas, sin entregar y destruidas, en el 8 de Marzo una situación similar, viviendas sin techo, en el 6 de Enero un poco menos pero también viviendas que forman parte del alojamiento para los caballos, uno empieza a encontrar este tipo de cosas que la verdad que es la otra cara del modelo, así como hay cosas que se realizan como pavimentaciones, inauguraciones, esta es otra cara, cientos de viviendas en distintos puntos de la ciudad abandonadas cuando el vecino más necesita donde vivir, cada vivienda abandonada es un sueño perdido por familias formoseñas y a través de esto me he enterado también que en distintos puntos de la provincia hay el mismo panorama”, explicó.

“El formoseño que salió en el último sorteo de hace dos años sigue a la espera de su vivienda, la pregunta es porqué no se entregan las mismas, esto viene desde hace muchos años, pido al IPV alguna respuesta ante esto, no sabemos cuántos formoseños hay inscriptos en el organismo, se necesita saber cuántas viviendas hay en este estado abandonadas desde hace 8 o 10 años”, denunció.

Asimismo el concejal aseveró que por el alto grado de abandono, muchas deberán ser refaccionadas, “hay algunas que no tienen techo, el día que se entreguen serán a estrenar, hay algunas casi terminadas, otras totalmente destruidas y otras que están sobre todo en Monte Agudo sin techo, esto lleva varios años así, son viviendas donde en algunas hay personas que cuidan, otras son de alguna empresa o de gente que se mete a dormir para cuidar, he visto caballos durmiendo adentro de las viviendas y la verdad es que esto angustia mucho, la gran demanda que tiene el formoseño son las viviendas y que estén así es lamentable, también hay cientos de módulos en estado de abandono”, expresó.

“Con el concejal Caballero iremos al IPV a hacer los pedidos, que nos digan cuántos formoseños están anotados a la espera de recibir una vivienda, cuántas viviendas en estado de abandono tiene la ciudad y también que diga cuáles son las empresas que han dejado así a las mismas, habría que ver qué pasó, cada empresa tiene a veces plazos para la construcción y sería interesante saber qué pasó. Queremos que nos brinden estos datos a la gente, ver cuáles son las empresas que han tenido la responsabilidad de esas construcciones porque hay un montón de viviendas en total abandono”, finalizó.