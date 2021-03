Olivera le recordó a Insfrán que sus responsabilidades primarias están en Formosa

Compartir

El concejal capitalino Fabián Olivera le pidió al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán que “regrese a la realidad, y busque las respuestas que piden los vecinos mediante un dialogo frontal y maduro, cara a cara”, y consideró “penoso” ver al mandatario provincial intentando “explicar lo inexplicable ante un presidente que hace muchos meses luce completamente perdido”.

“Todos nos dimos cuenta; Gildo fue a la Capital Federal, preocupado por su imagen política, un error gravísimo, cuando el problema está en su tierra y fue generado por un cúmulo de decisiones erradas, recostadas en su lado tirano, lleno de intolerancia e incapacidad para escuchar y dialogar”, analizó el legislador de la UCR.

“Resulta que el gobierno encuentra una larga lista de enemigos, armados con férreas ideologías intervencionistas, y una oposición que respalda la mayor reacción social vista en las últimas décadas en la ciudad, sólo por sus aspiraciones electorales”, ironizó, al rescatar la respuesta oficial a la movida del viernes.

“Para Insfrán el sector privado puede seguir esperando, mientras los trabajadores informales, que acá se cuentan por miles, tienen la capacidad de sobrevivir, sólo porque el gobernador así lo define; a esta altura de los acontecimientos quien puede dudar de que la intención de fondo es la desaparición de todo aquel que no controla o no pude controlar el Estado provincial”, consideró.

“Las respuestas que Gildo ofreció al presidente confirman a un funcionario alejado de la realidad más elemental, sólo para permanecer en el cargo, un lugar que hace tiempo lo superó y reclama su honestidad intelectual por la salud misma de miles de formoseños que ya no dan más”, amplió.

