Olivera: “Los anuncios sobre viviendas ya no causan alegría a los formoseños”

Compartir

Linkedin Print

El concejal Fabián Olivera consideró “una falta de respeto” que se anuncie la construcción de nuevas viviendas, mientras en todo el territorio miles de unidades siguen esperando ser habitadas por formoseños que ya no saben qué hacer para ser beneficiarios de las obras que administra el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

“Lejos, muy lejos, de lo que considera el gobernador Insfrán, no se trata de un anuncio que trae felicidad a los formoseños; hay familias que hace más de 20 años esperan tener una vivienda del IPV, mientras muchas otras ya perdieron toda esperanza, y ven a todo este escenario como una gran estafa a la credibilidad y al sueño del techo propio”, opinó el legislador de la UCR.

La mirada de Olivera surgió tras anunciarse que luego de cinco años volverán a construirse viviendas con fondos federales en nuestra provincia. Se trata de la construcción de 678 unidades en el barrio La Nueva Formosa, que son parte de las 1.310 proyectadas en esa zona de la capital provincial.

“Es un burdo sinsentido anunciar nuevas viviendas, cuando existen miles de unidades que se están deteriorando en varios puntos de la provincia, mientras el IPV esconde su lista de inscriptos, para que no se conozco una cruda realidad que sólo demuestra la incapacidad y la insensibilidad de las autoridades”, embistió.

“Me cuesta creer que el gobernador ignore este escenario; pero en el caso que así sea, porque se limita a escuchar y confiar en sus colaboradores, es tiempo de que abandone su burbuja y salga al territorio, pero también que cambie a sus funcionarios, y que convoque a organizaciones civiles que saben de esto para comenzar a paliar una de las crisis más duras e injustas que existe en Formosa”, advirtió.

“¿Alguien sabe para qué existe un Ministerio de la Comunidad?; sólo se le reconoce alguna actividad en la distribución de módulos alimentarios, pero de su rol social nada de nada”, apreció.

“Del IPV, uno espera respuestas concretas para quienes no tienen una casa donde vivir, pero esta gestión se la pasa con su fuente presencia política, y poco o nada de la esencia de su rol institucional”, sostuvo.

“Más allá de la responsabilidad directa del gobernador, debería buscar colaboradores más comprometidos con lo institucional y que busquen respuestas concretas y efectivas para los formoseños”, consideró el edil capitalino.

“Este anuncio de nuevas viviendas es una nueva cachetada para la ilusión, ya muy erosionada, de miles de formoseños, quienes ven al IPV como una fuente de mentiras e informalidades”, agregó.