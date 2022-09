Olivera: «Ni muerta, ni presa, a Cristina Kirchner hay que derrotarla en las urnas»

Compartir

Ayer visitó el piso de Exprés en Radio el ex concejal capitalino y dirigente de la UCR Fabián Olivera quien además de cuestionar la forma de «hacer política» de la oposición también se refirió al ataque que sufrió la Vicepresidenta de la Nación el jueves último; en este sentido luego de repudiar el hecho lanzó: «ni muerta, ni presa, a Cristina Kirchner hay que derrotarla en las urnas».

Durante la charla, el ex edil cuestionó a la oposición que hace política de los errores de Gildo Insfrán y de Cristina Kirchner. «Yo lo que creo es que hay que dejar que la justicia trabaje, entender y respetar lo que hacen los militantes K, y nosotros la oposición no pelearnos sino trabajar juntos», pidió.

Al hablar del atentado que sufrió el jueves Cristina Fernández Kirchner admitió que se trata de «una situación muy preocupante porque intentaron matar a una Vicepresidenta quien sinceramente ella es una auténtica líder política del país, con millones de seguidores, los que debemos respetar, siendo contestes con la democracia en la que vivimos. Yo no la voto a Cristina, pero la respeto como persona y como política porque hay gente que la quiere, representa a muchos».

«Claramente la grieta no para profundizarse; uno y otro bando, por lo general, se tira la responsabilidad de la división, y de sus brutales consecuencias», contextualizó el dirigente radical.

«Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, dejar de malgastar energías y dinero en un enfrentamiento que no le sirve a nadie, y tensiona a los argentinos, y los divide cada vez más», agregó.

«No creo que Cristina Fernández sea el mal de la Argentina; ella es una auténtica líder nacional y, como tal, debemos respetarla, del mismo modo que admiramos el estado de derecho y la democracia que nos cobija», amplió.

«Fue presidenta del país dos veces, una gran mayoría la hizo muerta, desaparecida, pero no fue así, regresó, dando contundentes muestras de que es una líder, seguida por millones de argentinos, eso es muy admirable», reafirmó.

«A ella hay que confrontarla políticamente, con ideas y con propuestas, pero en las urnas; quien espera verla presa o muerta como un remedio para gobernar aún no se dio cuenta de lo que es vivir en democracia», advirtió Olivera.

Seguidamente dijo que la gente está sensible y por ello llamó a ser cuidadosos. «Creo que el mismo militante K está mal porque tiene un gobierno que no lo representa, tiene una líder que casi fue asesinada y obviamente que los entiendo, la oposición no tiene que aprovechar este momento para criticar, sino para una construcción política que le dé una alternativa política a la sociedad. Yo no quiero que los K ni el Gildismo me marquen la cancha. La oposición espera a ver qué hace Gildo para equivocarse y así hacer política, no podemos vivir haciendo política de los errores de Cristina o Insfrán», expuso el mismo.

«Yo lo que creo es que hay que dejar que la justicia trabaje, entender y respetar lo que hacen los militantes K, y nosotros la oposición no pelearnos sino trabajar juntos», lanzó.

Y siguió: «la oposición hoy esta complicada; el radicalismo esta fracturado, el PRO también, no hay candidatos, esto pasa en la ciudad y en la provincia también. Tenemos declaraciones sueltas de dirigentes, el partido radical como institución no existe, son declaraciones de figuras que hacen política constantemente sobre situaciones que pasan cotidianamente, no hay una alternativa».

«A mi me preguntaron si quería a Cristian muerta, y no, yo le quiero ganar, ni presa ni muerta. Hay que ganarle en las urnas», sentenció.

Construir una alternativa

Seguidamente se mostró convencido de que si presentan una buena alternativa electoral «se gana» y que «improvisar candidaturas no es la solución, acá hay que trabajar en opciones, en alternativas».

Consultado si es que cree que hay alguna figura que pueda competirle a Insfrán, tanto dentro de la oposición como en el PJ, respondió que no y que por eso «él va a seguir eternamente».

«El radicalismo ni siquiera tiene candidato a Intendente, para pelear una gobernación aparte de tener el pecto alternativo hay que tener territorio, porque terminamos improvisando», insistió

«Hay que trabajar, hoy la situación; si la gente lo quiere al intendente lo va a votar con plata o sin ella, la gente lo quiere ver en las calles todos los días, porque es a quien tiene el vecino como referente político; entonces las personas lo van a acompañar», consideró.

Agregó entonces Olivera que «improvisar candidaturas es lo más fácil y la misma gente se da cuenta cuando eso pasa, hay que ganarle a Insfrán y a Cristina, lo cual se va a lograr con mucho diálogo, consenso, tolerancia, respeto. Yo tengo diferencias con políticos de mi sector, pero en algún momento tenemos que sentarnos y respetarnos».

Apertura de diálogo

en la oposición

Finalmente, Olivera dejó en claro que es necesaria una decisión política de abrir el diálogo donde todos se comprometan a construir un espacio con figuras que busquen más allá de un cargo legislativo. «Soy un militante más, cuando fui concejal, el más votado el partido, dije que iba a ser candidato a intendente y me puse al frente por más de un año para eso», señaló.

Al momento que se le preguntó por qué la oposición o cuál es el trabajo que lleva adelante. «Hoy en día nadie quiere hacer acuerdos por nuestros antecedentes de acuerdos que no se cumplieron, el problema es la desconfianza», se sinceró.

«No es que uno es el dueño del frente, hay que refundar un nuevo frente, hacer un acuerdo cívico en la ciudad y la provincia, hay que fijar diez o quince puntos y respetarlos, esos acuerdos hay que hacerlos porque nos desconfiamos entre todos porque la traición es moneda corriente», cerró diciendo el ex edil capitalino.

