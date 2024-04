Olivera: «No tenemos, ni tuvimos intenciones de pelear con los trabajadores de Crucero del Sur»

El director de transporte de la Municipalidad de Formosa, Fabián Olivera dialogó con el Grupo de Medios TVO y aseveró que desde la Comuna jamás hubo una intención de pelear con los trabajadores de Crucero del Sur al mismo tiempo que señaló que los hechos que se desataron el lunes en horas de la siesta fueron “lamentables”.

Olivera comenzó diciendo: “la situación hoy (por ayer) está mucho más tranquila, lo que ha sucedido el día lunes, fue un hecho lamentable e inexplicable, es más no sabemos ni qué es lo que ha sucedido”.

Y acotó “nosotros ingresamos a la empres a las 7.15 horas con el equipo del Ejecutivo, recorrimos todo, vimos unidad por unidad hasta las 9 que llegaron los trabajadores con (Diego) Mendoza, nosotros estábamos juntos en el lugar y en ningún momento hubo alguna pelea, nosotros estábamos por un lado y ellos por otro”.

Asimismo indicó que “básicamente lo que hicimos fue ir a la empresa a ver en qué condiciones se encontraba la empresa, en que condiciones estaban los colectivos y cuantos habían, no habíamos conseguido las llaves de los coches para ver bien. Ellos tomaron posesión de la empresa, es más nosotros coincidimos con ellos en su lucha porque creemos que es justo el reclamo de pedirles que le paguen los sueldos, en ningún momento hubo algún problema. Nosotros nos quedamos en un lugar y ellos en otro. Hicimos una ronda de diálogo y coincidimos todos con que era importante que los trabajadores cobren sus sueldos”.

Remarcó que desde la Comuna se necesitan sacar los coches para poder prestar el servicio provisorio, y detalló que “algunos choferes estaban de acuerdo, pero paralelamente a eso seguían con su reclamo. Nos dijeron que el dueño de la empresa iba a venir hoy (por ayer) y ahí se iban a poder juntar las partes , fundamentalmente lo que nosotros queremos es que los trabajadores de la empresa cobren y nosotros poder sacar las unidades para que funcionen provisoria por 120 días, así como habiamos quedado”.

Asimismo siguió relatando “nosotros no tenemos ni tuvimos intenciones de pelearnos con los trabajadores de Crucero del Sur, eso jamás va a pasar, todo lo contrario, nosotros vamos a necesitar de ellos para poder prestar el servicio. Siento mucho por ellos por todo lo que está pasando, pero si hay algo que nosotros queremos es resolver el problema, buscar la forma de consensuar y resolver lo que está ocurriendo”.

“La actitud del Intendente siempre fue priorizar el reclamo de los trabajadores. Siempre el Intendente veló por la situación de los empleados de la empresa, es por ello que lamentamos muchísimo lo sucedido. Fue inexplicable lo que sucedió”.