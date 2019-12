Olivera pide un mayor control por la venta y uso de pirotecnias en la Ciudad

Compartir

El concejal capitalino Fabián Olivera, en comunicación con el Grupo de Medios TVO, reiteró su fuerte compromiso para establecer la pirotecnia 0 en la Ciudad de Formosa, además pidió al Municipio un mayor control sobre el uso y la venta de todo tipo de pirotecnia sonora, y que se realicen campañas de concientización para brindar conocimiento a la sociedad sobre lo que provoca en niños con problemas aditivos y animales domésticos.

«Nuestro compromiso sigue siendo el mismo, visitamos a varias familias con chicos con trastornos del espectro autista (TEA); y no es solamente que exista o no la ordenanza lo que se necesita es un compromiso de la municipalidad y que realice los controles necesarios», comenzó diciendo Olivera.

A su vez, dijo que «desde Bromatología tienen que llevar un control de la cantidad de comercios que habilitaron en diciembre para la venta de uso de pirotecnia, porque al Municipalidad habilita por un mes la venta de los fuegos artificiales y el año pasado había una sola persona que tenía la autorización y después se tomó al decisión de habilitar solamente por 30 días para la comercialización de este producto».

«Es necesario preguntar cuáles son los comercios y qué tipo de pirotecnia se va a usar, porque la ordenanza habla de la prohibición de la pirotecnia de una mediación de 65 decibeles que tampoco se sabe cómo se va controlar; porque si en los festejos la Municipalidad y el Gobierno de la provincia utilizan los vecinos también van a usar», aseguró.

Asimismo indicó que «hay que predicar con el ejemplo si la municipalidad y los concejales llevan adelante una ordenanza y se logró la iniciativa pero no se respeta, los ciudadanos van a hacer lo que quieran, porque como concejal no se puede salir a controlar si usan o no pirotecnias».

«Mi enojo es porque se realizó un trabajo previo de investigación, se habló con varias personas para que después el gobierno provincial y municipal prediquen con el ejemplo, y el momento de llevar adelante al ordenanza no cumplan», reiteró.

Al consultarle sobre las campañas de concientización que se están realizando a través de las redes sociales, Olivera sostuvo que «cada vez hay más casas que tienen un adorno navideño azul que tienen chicos con sensibilidad auditivas».

«Si bien el uso es algo cultural, para esos se necesita una fuerte campaña, cuánto tiempo nos llevó a nosotros informar lo que causa las pirotecnias; el Estado se tiene que comprometer con esto, y comenzar a concientizar en las escuelas, porque si comenzamos con los más chicos, son ellos lo que después van a marcar y dar el ejemplo cuando vean que alguien está utilizando», sostuvo.

«Todavía no vi una fuerte campaña informativa del daño que causa la pirotecnia. La municipalidad y concejales aprobaron una ordenanza para hacerla cumplir, que hoy en al práctica todavía no se da», expresó.

Por último aseguró que va a seguir con su compromiso para llegar a establecer la pirotecnia 0 en Ciudad.

Personas con autismo

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) tiene entre sus síntomas la hipersensibilidad en sus sentidos, especialmente la auditiva. Por eso, las personas con autismo son muy sensibles a los estímulos externos, ya sean imágenes, olores o sonidos, y por lo tanto la pirotecnia los afecta directamente.

Según los especialistas, las personas con TEA tienen una mayor sensibilidad en algunos de los sentidos, y en particular el oído. Al tener su capacidad auditiva incrementada, perciben los estruendos como una verdadera catástrofe, se estresan y sufren. Algunos se tapan los oídos de manera desesperada, pero sin poder controlar las crisis que les provocan los ruidos, pueden llegar a autolesionarse.

Qué provoca la pirotecnia

en los chicos con autismo

Alto nivel de ansiedad y estrés. Sensación de miedo que los lleva a tener crisis de llanto y gritos. Actitud agresiva como forma de manifestar la molestia. Pueden llegar a autolesionarse. La perturbación que les provocan los sonidos fuertes incrementan su nivel de cortisol en sangre, lo que los pone tensos y tienen conductas estereotipadas y repetitivas.