Olivera pidió al gobierno “sentido común” y que libere el servicio de gastronómicos

Compartir

Linkedin Print

El concejal capitalino Fabián Olivera reclamó “sentido común” al Gobierno provincial, tras apoyar la movida del sector gastronómico que viene pidiendo a las autoridades locales que extiendan los días y horarios para desarrollar sus actividades, ya que “con los fines de semana no alcanza”.

“En diez meses de pandemia trabajaron solo siete fines de semana, y los de lluvia son perdidos; ellos asumieron el compromiso de ser una opción segura de recreación y esparcimiento en este contexto, pero necesitan urgente trabajar más días para cubrir los costos”, sostuvo el legislador de la oposición.

“Le pido al gobernador Insfrán que abandone su terquedad; es inadmisible que mantenga este sesgo persecutorio contra todo el arco privado de Formosa; en forma general representan, después de la administración pública, al sector que más empleo genera, más tasas e impuestos aporta, y más invierte para el desarrollo del turismo y el espar4cimiento de los formoseños”, reseñó.

“Los gastronómicos son, en muchos casos, jóvenes que necesitan trabajar para vivir, progresar y aportar a la comunidad, y, en ese sentido, el apoyo del Estado es vital”, amplió.

“Hace casi dos meses se mantienen bajo el rótulo de prueba piloto; ya es tiempo de normalizar las actividades, dieron muestras de respeto y compromiso con el protocolo de seguridad; con este tiempo regateado no alcanzan a cubrir los costos operativos, afectando a cientos de empleados directos e indirectos si sumamos a los proveedores”, dijo Olivera.

“Tanto se habla de la Formosa turística, un mero slogan porque a la hora de la verdad no surge un compromiso concreto del Gobierno provincial hacia el visitante foráneo, o al que viene a la ciudad de los pueblos vecinos”, reflexionó.

“Esta restricción perjudica a hoteles, remiseros, agentes turísticos, regalarías, boutiques a un montón de otras actividades comerciales que se robustecen cuando un restaurante o una cafetería se mantiene abierta gran parte del día; ni hablar de quienes se ofrecen como cocineros, mozos, limpiadores entre otros más personales”, sostuvo.

“Parece que los funcionarios pueden determinar los días y las horas en que el virus puede atacar, por eso limita las aperturas a tiempos tan específicos; una verdadera incoherencia que debe terminar ahora mismo”, reafirmó.

Compartir

Linkedin Print