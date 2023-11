Olivera proclama su resistencia a la abstención: «El militante radical va a votar» por una opción

Lo aseguró, casi con tono de compromiso, el exconcejal Fabián Olivera, tras proclamar su resistencia a la abstención. “Sabemos a quién no podemos votar”, subrayó.

“Los militantes radicales comenzamos a juntarnos para tomar posición con miras a las elecciones del 19”, anunció el conocido dirigente capitalino.

“No creemos en la abstención; nos resistimos a votar a quien nos maltrata, al que agrede nuestra historia, al que ignora lo que los radicales hemos aportado para el país en todo este poco más de un siglo de permanente lucha por la democracia y sus valores”, planteó.

“Hoy los radicales no tenemos la obligación de decir a quien vamos a votar, tampoco sentirnos presionados; tenemos poco más de una semana aun para decidir, aunque sabemos a quién no queremos apoyar; ideológicamente tenemos mucha diferencia con los candidatos, pero esa distancia no es determinante, porque cuando están en juego los valores democráticos, la sociedad sabe que siempre encontrará en la militancia radical a un verdadero soldado”, graficó.

“Volvemos a juntarnos para recupera la mística partidaria, y recuperar a miles de radicales que hoy están desahuciados, abandonados, desorientados”, insistió Olivera.

“Somos miles los radicales de Formosa, desilusionados hoy con el naufragio institucional partidario, pero también muy preparados para el restablecimiento militante, ese que construimos en décadas de trabajo barrial y de compromiso social y político”, subrayó.