Olivera: “Se logró la libertad, ahora debemos cuidarnos”

El concejal capitalino volvió a mostrarse preocupado por la escalada de contagios en la provincia, advirtió la “falta de responsabilidad social para cumplir el protocolo”, y le pidió al Gobierno de provincial que “deje de politizar el escenario sanitario, en un momento tan delicado para los formoseños”.

“Fueron muchas marchas, interminables reclamos y agresiones de todo tipo, en el medio se profundizó la grieta social con el aporte notorio de funcionarios provinciales; el pie de la Justicia fue clave para recuperar muchos derechos básicos que fueron anulados por un gobernador que juega a ser el enviado de Dios a partir de las capacidades que sus acólitos le endilgan, cuando la realidad muestra detalles de un hombre al que los hechos lo sobrepasaron”, reflexionó Fabián Olivera.

“Tenemos que ser responsables con el protocolo; veo mucha gente sin barbijos, filas que se forman por cualquier razón, sin el mínimo respeto por la distancia social”, dijo.

“Hay que tomar conciencia de que, si no me cuido, estoy poniendo en riesgo la salud del otro, y no tengo ese derecho”, añadió.

“El Gobierno provincial persiste en su campaña difamadora contra la oposición, acusándola, de ser el origen de la escalada de contagios; nadie ignora que Formosa está viviendo el mismo escenario del resto del país, como tampoco que el discurso oficial tiene un claro propósito político; no sabe hacer otra cosa más que responsabilizar al otro de su propia incapacidad; por eso no para de crecer el descreimiento de los formoseños hacia sus funcionarios”, redondeó.

