Olivera: “Son de manual, lo que no hicieron en dos años lo quieren hacer en 15 días”

El concejal Fabián Olivera volvió a acusar al gobernador Gildo Insfrán de “usar los recursos del Estado con fines exclusivamente electoralistas”, y consideró que el paquete de obras públicas que acaba de anunciarse debió ejecutarse “en forma paulatina, y no a las apuradas y llena de improvisaciones como puede verse”.

“Los números no le cierran a Insfrán y, a las apuradas, usa los recursos del Estado para lanzar un paquete de obras apuntando a levantar su perfil electoral; sabe muy bien que sus formas ya no sirven, el vecino entendió el juego, y reclama más futuro y previsibilidad, en lugar de la bolsita de mercaderías, los vales de combustibles, o un sueldo estatal”, contextualizó el legislador radical.

El gobernador Gildo Insfrán anunció este martes obras y llamados a licitación para los Municipios y Comisiones de Fomento de la provincia.

“El gobierno tiene a pan y agua al formoseño durante dos años, y un mes antes de las elecciones se apura en hacer obras improvisadas, y de poca durabilidad, muchas de ellas. Parece todo un manual de campaña Gildista que se repite irremediablemente”, opinó Olivera.

“La gente la pasó mal dos años, y ahora aparecen anunciando obras ¿No era mejor ejecutarlas durante este periodo, mientras la gente estaba en sus casas, en lugar de hacerlo ahora a modo campaña?”, se interrogó.

“La gente la pasó muy mal en todo este tiempo, con calles sin luz, espacios verdes abandonados, calles y rutas intransitables; todo esto es de manual”, insistió.

“Sugiero que en lugar de realizar obras a las apuradas, y mirando a las elecciones, planificar los trabajos, apuntalando calidad y durabilidad como se merecen los formoseños”, se diferenció.

“Es evidente que no le dan los números, entonces salen a ocupar los recursos del Estado para hacer cualquier cosa, solo buscando un efecto publicitario”, reafirmó.

