Olivera sugirió desintegrar el Ministerio de Turismo, porque “se destruyó lo que atrae al visitante”

El concejal Fabián Olivera recomendó retomar la anterior estructura del Ministerio de Turismo, para redistribuir su presupuesto, “atendiendo nuestra realidad en materia sanitaria y educativa”. Planteó que se trata de “una gigantesca estructura administrativa para una provincia que cerró gran parte de las actividades que constituyen la atracción y permanencia del viajero”.

“El gobernador Insfrán clausuró la gastronomía en sus diferentes formas, cerró los hoteles, mantiene vedada la pesca, entre muchas otras decisiones que terminaron por matar a los sectores que constituyen la piedra angular del turismo”, advirtió el legislador del radicalismo.

“El Ministerio de Turismo tiene un presupuesto estimado en unos 80 millones de pesos, y conjeturo que una gran parte de esos recursos, tanto del año pasado como lo que ya transcurrió de este, no fueron ejecutados debido a las restricciones impuestas por la pandemia”, planteó.

“Los festivales con artistas y números onerosos, y una logística enorme eran solventados con recursos de Turismo, más allá de lo que pueda ingresar a partir de las actividades mismas; pero como toda esta movida no se realizó el año pasado y seguramente ocurrirá lo mismo en este, considero necesario redireccionar esos recursos hacia la salud y la educación, áreas muy golpeadas por los efectos del Covid”, reflexionó Olivera.

“Del mismo modo, se impone reducir la estructura orgánica del Ministerio de Turismo, para ajustarla a la realidad de una actividad que, por los hechos, tiene en el propio gobernador a un gran detractor; es la única jurisdicción que cobra entrada a su territorio”, subrayó.

“¿En qué cabeza cabe tener un Ministerio de Turismo, si las actividades que motorizan al visitante no existen en Formosa, a diferencia de lo que ocurre en las demás provincias del país?”, reafirmó.

“La realidad es que lo poco que Formosa había hecho en esta materia hoy ya no existe, lo que prueba el desinterés que las autoridades siempre tuvieron sobre el turismo; lo usaron como plataforma política, como una fuente de entretenimiento de un pueblo empobrecido y con escasas o nulas posibilidades de disfrutar de grandes espectáculos”, amplió.

