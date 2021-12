Olivera: «Tenemos que ser conscientes de que la pirotecnia no es sana»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El concejal Fabián Olivera, en diálogo con el Grupo de Medios TVO reiteró su pedido de la toma de conciencia respecto al uso de la pirotecnia, teniendo en cuenta que falta poco para la celebración de las fiestas de fin de año. Asimismo lamentó que el gobierno provincial haya hecho uso de los estruendos durante la inauguración del árbol de Navidad y la luminaria alusiva a la fecha, y aseveró que son ellos quienes deben dar el ejemplo.

“Sigo insistiendo en que se cumplan las ordenanzas, hasta ahora las ordenanzas han salido votadas por los doce concejales donde se prohíbe el uso de la pirotecnia y no sé para qué festejar con bombas cuando se puede festejar de otras formas, creo que tenemos que ser conscientes de que la pirotecnia no es sana, fue lamentable escuchar el festejo por el Día de la Virgen, hubo gran repudio en las redes sociales, la gente estaba indignada por esto, hay ordenanzas que no se cumplen. Pido al pueblo formoseño dejar de usar la pirotecnia y empezar a festejar de otra forma”, expresó el edil.

Aconsejó a la ciudadanía “hablar con familiares que tienen chicos con TEA, mascotas, abuelos y van a ver qué mal la pasan con toda esta situación, es hora de tomar conciencia sobre el daño que causa”.

“Le pido a la Municipalidad, a los concejales, al gobierno provincial, a todas las entidades intermedias que entre todos juntos digamos no a la pirotecnia, el miércoles fue una burla, en pleno festejo el estado inauguró las luces en la Costanera, también se usó pirotecnia, hay contradicción, un doble mensaje, fue innecesario, pido que seamos conscientes y responsables y digamos no al uso de la pirotecnia”, rogó.

Al finalizar Olivera, quien hoy termina su mandato como concejal tras 16 años en el cargo, aseguró que “voy a seguir trabajando al lado de la gente, canalizando reclamos, pidiendo que la ciudad sea ordenada, limpia y segura como siempre, les pido a los concejales que están que sigan con el mismo sentido de trabajar cerca de la gente”.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp