Olivera: «Veo entusiasmo para el domingo, es la final de una elección que ha sido muy pareja»

El concejal Fabián Olivera, que busca la reelección por el frente “Juntos Estamos con Vos”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO y a solo un día de que se celebren los comicios legislativas, dijo que «veo entusiasmo para el domingo, es la final de una elección que ha sido muy pareja».

“Estoy muy entusiasmado, veo muchas ganas de votar, estoy muy contento con el equipo que se armó, el recibimiento de los vecinos, el reconocimiento que he mostrado siempre, veo un entusiasmo para el domingo porque es un clásico, una final, el resultado de una elección muy pareja y sobre todo en la ciudad que es nuestro territorio”, expresó.

“Estas elecciones van muy relacionadas al 2023, el que dice lo contrario miente, lo vemos sobre todo en la carterlería del oficialismo. En la ciudad no solo somos oposición sino que somos la oposición al modelo de Insfrán y Jofré en la ciudad, por eso hoy pido el voto, que me acompañen de ser el concejal que ha estado siempre,que conoce la ciudad, los problemas y siempre hablamos con propuestas concretas. El oficialismo tiene muy poco para ofrecer, por eso nos ha llenado de cartelería, se hubiesen ahorrado la cartelería si hacían una buena gestión”, aseveró. “No les quedó otra que hacer una fuerte campaña publicitaria para juntar fuerzas y ahí es donde decimos que más carteles no son más votos, la gente necesita gestión, hoy el intendente tiene muy poco para demostrar de gestión, no hay motivos para votar esta gestión por eso no les quedó otra de llenar de carteles la ciudad y no hubo propuestas”.

“Cuando son campañas muy cortas los candidatos empiezan a improvisar y me ha pasado de escuchar a vecinos que dicen que les prometen y nunca llegan, esos problemas se dan cuando los candidatos tienen desesperación y empiezan a prometer cosas, eso a la gente le molesta mucho. El vecino necesita que el político trabaje, que esté siempre y no un mes antes, que trabajen todo el año y no 15 días apareciendo con máquinas en algunos barrios”, manifestó Olivera.

Para finalizar, el edil dijo que los vecinos deberían votarlo “porque estoy todo el año, conozco la ciudad, los problemas, sé cómo resolverlos, como concejal estoy siempre, aprendo mucho, estoy preparado para ser concejal de nuevo y pelear la intendencia en el 2023, soy el único concejal de la oposición que quiere ser intendente y conoce la ciudad, he armado un gran equipo por eso quiero que la gente me acompañe este domingo”.

