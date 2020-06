Olivera volvió a hacer pública la situación del vaciadero y pidió que la Municipalidad intervenga

Compartir

Este fin de semana, visitó el piso de Exprés en Radio, el concejal capitalino Fabian Olivera quien se mostró preocupado por la situación del vaciadero municipal y lamentó que el Honorable Concejo Deliberante no haya querido tratar el pedido de llamado a funcionarios municipales para que expliquen lo que sucede allí y qué se piensa hacer al respecto.

“Venimos trabajando en las sesiones, la verdad es que se ha puesto interesante el Concejo, en el último tiempo el HCD marcó la agenda política formoseña, eso es lo bueno cuando un cuerpo deliberativo es parejo”, comenzó diciendo y valoró que ahora “todo es más equilibrado y existe el debate”.

En este marco, recordó que la semana pasada presentó un proyecto donde pedía la presencia del intendente de la ciudad capital, Ing. Jorge Jofré para que explique la situación del vaciadero municipal, lo cual finalmente fue rechazado por la mayoría de los concejales que conforman el honorable cuerpo.

“En lo personal me presenté al vaciadero municipal donde me interioricé de una determinada situación; me encontré con más de 300 personas conviviendo en la basura sin respetar ningún tipo de protocolo sanitario y tampoco contaban con elementos de seguridad como ser guantes o barbijos. Encontré restos de residuos patológicos, etc. Lo peor de todo es que se estaba quemando la basura y eso obviamente hace que la zona se torne muy contaminada”, reconoció el edil.

Expuso que tras ver el panorama “lo único que hice fue ir al Concejo Deliberante donde presenté dos notas solicitando al Intendente o algún funcionario del Ejecutivo Municipal que venga a las Comisiones para que informe al respecto; no es que lo iba a denunciar ni nada por el estilo, simplemente le quería decir que vi esto y aquello y quiero saber por qué”.

Lamentó que la respuesta recibida por parte de sus pares fue “negativa” ya que “el oficialismo se puso de acuerdo para evitar tratar el tema del vaciadero y votó en contra de que el Ejecutivo venga a dar explicaciones respecto a la basura. Es más, me acusaron de montaje, de que yo miento”.

“Cuando el Intendente plantea moratorias por ejemplo vienen los contadores a las Comisiones y nos explican al respecto; cuando hay problemas en el transporte con los remises y colectivos se acerca el Director de Tránsito a hablar en torno; ahora lo único que pedíamos era que venga el Secretario de Obras Públicas, el Director de Higiene o el encargado del vaciadero a comentarnos cómo está la situación y qué se piensa hacer”, reiteró y añadió: “cuando se vota en contra evidentemente se está ocultando algo; porque todos saben que lo que digo es verdad”.

“Yo no acuso a nadie, solo cuento que la estamos pasando mal y quiero saber si es que el Intendente o alguno de sus funcionarios tiene un plan al respecto”, dijo.

“Nosotros la primera ordenanza que votamos al comienzo del año fue la prohibición de pastizales y basuras, y si la Municipalidad permite que en el propio vaciadero se quemen los residuos estamos en contra de lo que habíamos planteado en su momento”, disparó Olivera.

Al ser consultado de cuál sería la solución para la cuestión respondió: “obviamente que tiene su costo, en su momento se hizo un trabajo muy importante de cava, porque ahí el problema es cuando se realizan las cavas para arrojar la basura, que después deben ser tapadas. Eso tiene que estar forrado de un plástico para que los residuos no se filtren por las napas y eso tiene un canal que sale a los 200 metros con una chimenea grande, porque la basura con el tiempo se hace gas; eso en su momento el ex intendente Fernando De Vido lo había hecho bien, pero el problema es cuando se empieza a rebalsar de basura, hay que ir tapando y haciendo cavas nuevas”.

Promesa incumplida

Por último, reconoció que, durante la gestión de Mauricio Macri, el ex ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman visitó Formosa para firman un convenio de colaboración entre la Nación y la Provincia en materia ambiental, y anunció obras en el marco del Programa Basural Cero, que al final quedaron en “la nada”. “Fue una gran desilusión el anuncio de esta obra no realizada porque eran más de 100 millones de pesos para Formosa capital, Clorinda y Pirané”, aseveró.