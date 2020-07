Olivera volvió a pedir 5000 pesos para los municipales que limpian la ciudad

Compartir

Le reclamó al intendente municipal, Jorge Jofré que “esta vez no se haga el desentendido” y que gestione un bono extraordinario para quienes “todos los días se encargan de la limpieza de la ciudad”, porque “se trata de una justa y muy merecida compensación”. A diferencia de la vez anterior, ahora le reclamó el gesto también al gobernador Insfrán, aunque consideró que “la lógica del mal peronista”, se impone dentro de la interna que mantienen ambos funcionarios.

“Así como nuestros policías vienen encarando un trabajo que aplaudo y que pone de manifiesto compromiso, entrega y mucho riesgo, considero que los obreros encargados de barrer las calles, levantar la basura y otras formas de residuos, entre otras actividades más específicas, son igual de merecedores de un dinero extra”, contextualizó, Fabián Olivera legislador municipal de Formosa, poco después que trascendiera el pago de un nuevo bono de 5 mil pesos para el personal policial que trabaja en la emergencia de COVID 19.

“Unas 1400 personas están afectadas a las tareas de limpieza en la ciudad, pertenecientes directa e indirectamente a la Municipalidad capitalina, en un momento de suma sensibilidad para todos, teniendo en cuenta el acecho del coronavirus, y el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, que hace un tiempo conviven entre nosotros, e incluso en la primera de esas tres patologías originadas por la picadura del aedes aegyptis, ya hay unos dos mil infectados”, describió.

“Casi 90 cooperativas fueron contratadas por la Comuna para encargarse de los trabajos de limpieza, en sus distintas variantes, en toda la ciudad; estas organizaciones aportan unos 1300 operarios, los cien restantes pertenecen al personal estable del Municipio”, detalló, como lo hiciera en abril, cuando pidió el mismo trato dado a los policías para los municipales.

“Le pido al intendente Jofré y al gobernador Insfrán, de extracción peronista y formados en el pensamiento nacional y popular, que cada una de estas personas cobre también 5 mil pesos”, subrayó. “En otras ciudades del país, los municipales fueron beneficiados con un bono especial, y me parece muy bien, y lo apoyo desde todo punto de vista”, añadió.

“La administración de Alberto Fernández giró 977 millones de pesos a Formosa, con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para mitigar los efectos del coronavirus, del paquete de 120.000 millones prometidos para el conjunto de jurisdicciones que se usarán para la emergencia sanitaria”, recordó Olivera.

“El gobernador Gildo Insfrán acaba de disponer el pago de una nueva bonificación extraordinaria de $5.000 al personal policial que realiza tareas vinculadas a la emergencia por coronavirus”, acotó.

“Se trata, además, de una excelente posibilidad que el gremio municipal se sume a esta iniciativa y aporte sus esfuerzos para sensibilizar a las autoridades, apuntando a concretar una ayuda que necesita muchísimo esta gente, ya que en promedio un miembro de una de estas cooperativas gana poco menos de 7 mil pesos mensuales”, consideró.

“¿Alguien puede negar que existe un marcado distanciamiento político entre Jofré y Gildo?”, interrogó. Y respondió: “Está demasiado claro que ambos gobiernan para determinados sectores, no les importa el bienestar general, sólo reaccionan custodiando el campito propio, una lógica del mal peronista”, enfatizó.