Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El exconcejal Fabián Olivera formalizó, en las últimas horas, su alianza política con el espacio que lidera la diputada provincial, y principal referente del peronismo disidente local, Gabriela Neme, y admitió que su decisión debe verse como “el aporte de la pata radical dentro de la alianza más amplia, representativa y democrática de la oposición de Formosa”.

“Desde lo político y lo humano, me siento muy contenido acá; mis ideas se ven reflejadas con respeto y las diferencias enriquecen al grupo; pero, lo más importante constituye la coincidencia de objetivos: sacar adelante a Formosa, y demostrar que tenemos todos los recursos para que los formoseños se realicen en su propia tierra, a partir de su propio esfuerzo, con una participación estatal moderada, pero determinante en los temas centrales de la vida del vecino”, sintetizó.

“Seguimos recorriendo los barrios de la ciudad, donde el diálogo franco, y el respeto hacia el otro son la base de nuestra comunicación”, contextualizó.

“El objetivo de hoy es consolidar el espacio, apuntando al propósito de máxima para el año que viene: ganar la gobernación”, sostuvo.

“Estoy convencido de que debemos afianzar este sector, plural, cada uno con su ideología, respetando las formas de hacer política y los orígenes de cada uno”, insistió.

“Con Gabriela, Bogado y Pepe Guapo Ocampo podemos interpretar la unidad de los formoseños; se puede construir manteniendo pensamientos distintos, con denominadores comunes, mirando a una Formosa sin Gildo Insfran, asumiendo un determinante compromiso con la educación, la producción primaria, y el respeto ciudadano”, reafirmó.

“Estamos armando los equipos de trabajo para la ciudad, y la provincia; mi compromiso acá es sumar y trabajar; como radical me siento totalmente representado en este espacio, donde podemos militar, sin abandonar la esencia política”, dijo Olivera.

“El Pro, Coalición Cívica, radicales, peronistas disidentes, empresarios, docentes, profesionales de la salud, sindicalistas estamos construyendo la base de trabajo; todos los días se incorpora más gente; esto no deja de crecer”, aseguró.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp