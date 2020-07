Olivos: nueva fase se extenderá hasta el 2 de agosto

Compartir

La nueva fase de cuarentena flexibilizada que comienza esta sábado se extenderá hasta el domingo 2 de agosto. A pesar de que el récord de 4250 nuevos contagios y 84 muertes impactaron anoche en Olivos, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta anunciarán mañana al mediodía la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio por otras dos semanas con un cronograma de apertura gradual de actividades diferenciadas entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

En la última videollamada que mantuvo con intendentes bonaerenses, el Gobernador habló de una nueva fase de “cuarentena no coercitiva” donde cada jefe comunal administrará las aperturas de acuerdo a su realidad epidemiológica. Es decir, la Provincia definirá el marco general de actividades habilitadas y cada municipio será el encargado de habilitar o no los permisos de apertura. Ya no tendrán que pedir autorización del gobierno bonaerense. Al menos en el conurbano, no habrá demasiada flexibilidad en relación a la actual etapa más allá del regreso de los comercios de cercanía -hasta ahora sólo estaban permitidos los esenciales- y el regreso de algunos sectores de la industria bajo estrictos protocolos.

Anoche en Olivos, Kicillof hizo hincapié en que en esta nueva etapa de apertura será determinante la responsabilidad de los ciudadanos frente a la pandemia. Pero el récord de 4250 nuevos contagios y 82 muertos impactó tanto en Nación como en Ciudad y Provincia. Ginés González García se encargó de poner la lupa en el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva que en AMBA ya está en el 63,7% cuando aún se desconoce si se llegó al pico de casos. “Debemos ser cuidadosos con la respuesta del sistema público de salud ya que el sistema privado tiene demasiada demanda”, fue la advertencia del Ministro de Salud de la Nación ante sus pares de Ciudad, Fernán Quirós, y de Provincia, Daniel Gollán.

Por eso, las tres jurisdicciones coincidieron en habilitar una apertura gradual para retoma en “cuotas”, el estado de situación previo al 1 de julio cuando se decretó un aislamiento más estricto. En la Ciudad, habrá un cronograma para la reapertura de peluquerías y algunas actividades que se desarrollan al aire libre como el rubro “pasea-perros”. Al menos hasta el 3 de agosto, se descartó habilitar reuniones familiares reducidas. “Lo peor que podemos hacer es impulsar las reuniones sociales. Ahí están los focos de contagios”, fue la sentencia de Ginés anoche en Olivos. Si se ampliarán los días y horarios para salidas con menores en medio de las vacaciones de invierno.