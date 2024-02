Olmedo: «Nosotros hicimos todos los intentos para destrabar el conflicto y no llegar a esto»

El subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad, José Olmedo en contacto con el Grupo de Medios TVO indicó que desde la Comuna «hicimos todos los intentos para destrabar el conflicto y no llegar a esto». Al mismo tiempo explicó que los trabajadores buscan dialogar ya no con la gerencia local, sino con los dueños de la empresa. “Ellos nos dicen que quieren cobrar sus sueldos”, dijo el funcionario.

Olmedo comenzó diciendo: “volvimos a tener una suerte de charla, esto bien lo ha explicado el doctor Fabián Cáceres, cuando dijo que están esperando a un representante de la empresa para ver de qué manera llegaban a un acuerdo entre patronal y empleados, no se pudo dar en el día de ayer (por el martes)”.

“Nosotros entendemos a los trabajadores, ellos están esperando hablar con alguien de más rango que la gerencia de la empresa. Están desesperados porque faltan días para que termine el mes de un nuevo mes. Son dos meses los que se les va a adeudar”, agregó.

Asimismo, señaló “si el gerente local ya no pudo destrabar esta situación, es obvio que ellos están esperando a alguien con un poco más de poder de decisión para que medie con los dueños y así poder destrabar este conflicto”.

Consultado si desde la Comuna han intentado hablar con alguien de más arriba que la gerencia, explicó que “eso le compete y corresponde a la parte que tiene la representación de los trabajadores y del empresariado, nosotros hicimos todos los intentos para destrabar esto, pero los empleados sólo nos dicen que ellos quieren cobrar los sueldos y nosotros no tenemos la facultad de decirles que pueden cobrar en tres meses lo adeudado”.

Por último, y en relación a si pueden venir otras líneas a trabajar a Formosa dijo “todo el esquema del transporte comenzará a buscar mejorar su recaudación y esto va a pasar cuando se vaya agregando unidades de negocio al que ya tienen, pero o bien es la oportunidad para todos aquellos empresas que puedan venir a explotar una o dos líneas”.