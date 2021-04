Olmedo: “Renuncio a mi cargo en la UNaF, pero no a la lucha, tengo un compromiso de muchos años”

Compartir

Rafael Olmedo renunció a su cargo de secretario general de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), pero aseguró que “voy a seguir trabajando desde el lugar que me toque, defendiendo la autonomía universitaria y la institucionalidad de nuestra casa de altos estudios”.

“El miércoles acerqué mi renuncia en forma indeclinable al rector donde manifesté que era una decisión personal que tenía que ver con una conversación que tuve con mi familia por todo lo acontecido, las distintas situaciones, lo que pasa en la universidad y por la pérdida reciente de un hermano, todo eso me hizo reflexionar, presenté mi renuncia, hablé con el rector y la aceptó”, comenzó contando.

Asimismo aseveró que “yo renuncio al cargo pero no a la lucha, tengo un compromiso de muchos años no solo con el movimiento estudiantil sino que también con los docentes, no docentes y egresados, he ocupado en varias oportunidades el cargo de consiliario en representación de los egresados, también soy docente, voy a salir del lugar que me toque pero voy a empezar a trabajar por lo que venía haciendo que es un proyecto, defender la autonomía universitaria, por el espacio que hemos conseguido, la posición que se ha obtenido en la universidad en el contexto provincial y regional, estaremos trabajando en función de eso para lograr el mayor bienestar de toda la comunidad universitaria”.

Señaló también que no descarta volver a ocupar un cargo más adelante, “en el futuro se puede llegar a dar pero en estos momentos quiero alejarme un poco de la función, quiero empezar a trabajar más el día a día con los distintos sectores, con la comunidad universitaria y eso me va a gratificar, vuelvo al terreno, a la militancia que nunca dejé, pero muchas veces la función pública hacía que me ocupe más del día a día, de todo el desarrollo de la gestión, hoy vuelvo a ser un militante en el territorio”.

Contó que el rector Augusto Parmetler, “se sorprendió con mi renuncia, me pidió si podía recapacitar y le dije que ya lo había conversado con mi familia, que han sucedido situaciones donde ya mi familia se veía afectada por todo esto que tiene que ver con el folclore de la política, de la toma del poder de la universidad y para resguardarme a mi y a ellos he tomado esta decisión”.

Destacó además que “la gestión de Parmetler es una de las mejores donde ha potenciado lo que tiene que ver con el sector más vulnerable que son los estudiantes, el bienestar estudiantil, realizó inversiones importantes como el comedor universitario , hice gestiones y conseguí el equipamiento para el funcionamiento de eso, la cocina industrial, todos los utensilios he conseguido a través de un programa y el año pasado con la pandemia se ha dispuesto la compra de tablets, pendrives, la universidad nunca ha dejado de pagar la ayuda económica que dan a los estudiantes, después varios programas que ha puesto en marcha, una serie de acciones que posiciona a la universidad en el contexto nacional e incluso regional, en estos días estamos por poner en marcha un programa que conseguí a través de la gente de Buenos Aires con la capacitación, diplomatura donde capacitamos a todos los municipios de la región desde la UNaF, hoy la realidad política hace de que para la universidad sea un obstáculo porque hay un sector que desconoce el funcionamiento de la misma, que miran la caja y es preocupante, entre el 97% de la caja de la universidad, del presupuesto que llega se destina a sueldos y todos los programas alternativos ya sea de financiamiento para infraestructura, acompañamiento académico e investigación fueron restringidos por el gobierno anterior, hoy el sistema universitario vive a través del presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación y las universidades más grandes se llevan las porciones más grandes y nuestra universidad que es joven y más chica tiene un presupuesto que parece importante cuando miran la totalidad pero estamos sujetos a la transferencia que hace el Ministerio de Economía de la Nación y muchas veces vienen con retrasos, pero los sueldos están al día, se pagan aguinaldos, se dan bonos, hay una administración prolija y correcta que hace que estas acciones se lleven adelante”.

Respecto a los rumores de una posible intervbencion de la UNaF, señaló que “se hicieron intentos de pedidos de intervención desde un sector político, se han comunicado conmigo gente de Buenos Aires donde me han manifestado la intención con denuncias falaces de que pretendían eso, pero es muy difícil intervenir, eso debe estar aprobado por el Congreso de la Nación, lo que buscan es desestabilizar la gestión”.

“El sistema universitario nacional defiende la autonomía universitaria y dentro de la misma es la autogestión y dentro de eso debo decir que la universidad de Formosa es una de las pocas instituciones que está constituida democráticamente y donde se ejercita la democracia por eso están los cuerpos colegiados, no hay ninguna institución de la provincia donde funcione el sistema colegiado que debería haber en alguna institución, en la universidad existe la pluralidad de pensamientos, de ideas, se debate y se llegan a acuerdos, he participado, fui tres veces electo consiliario y conozco las normativas, muchas veces la gente que opina y hace denuncias mediáticas, desconoce el funcionamiento institucional”, aseguró.

“No debemos olvidarnos que el objetivo principal de la universidad es formar profesionalmente a muchos jóvenes para que se inserten laboralmente y sean hombres de bien, del mañana y que detrás de cada uno de ellos que viene y elije la universidad hay una familia que tiene toda la esperanza de que obtengan un título universitario, no debemos desviarnos del objetivo de la universidad que es la formación académica, formación profesional, personal y la excelencia académica, es un ámbito donde se genera ciencia de manera continua”, explicó.

“Me voy muy conforme con muchas acciones realizadas, ya que hemos conseguido muchos programas nacionales con financiamiento que han traído beneficios a nuestra casa de altos estudios. Estoy conforme con la decisión que he tomado y voy a seguir estando cerca de la comunidad universitaria, ocupado y preocupado por la situación de cada uno de los compañeros, trabajando desde el lugar me toque”.

