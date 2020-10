Once Unidos jugará la Liga Argentina y Mar del Plata vuelve a la élite del vóleibol

Compartir

Tras la participación de Peñarol, que fue campeón de la primera edición de la Liga de Vóleibol Argentina (entonces organizada por FeVA) e inmediatamente se bajó de la competencia; y de Buenos Aires Unidos, que disputó tres ligas entre 2010 y 2013, saliendo del torneo como subcampeón; ahora será el turno de Once Unidos, un conjunto que mantendrá a Gonzalo Borstelmann como DT y que tendría a mayoría de jugadores locales con Juan Ignacio Macció como una de sus figuras de trayectoria. Además, Mar del Plata sería sede de las burbujas en las que se jugaría la Liga y se suma a UPCN, Obras y UVT de San Juan, Ciudad Vóley y Paracao de Paraná. Bolívar y Gigantes del Sur anunciaron su baja.

La máxima categoría del vóleibol argentino, la A1, tendrá nuevamente un representante de Mar del Plata a partir de la temporada 2020/21. Este viernes, el Club Atlético Once Unidos aceptó la invitación que había cursado la Asociación de Clubes de la Liga Argentina de Vóleibol (Aclav), y se suma así a la elite de ese deporte.

La noticia fue confirmada por el presidente de la entidad, Horacio Taccone, y de inmediato se replicó en las redes sociales. La multitud de mensajes de felicitaciones y apoyo recibidos en pocos minutos, resultó avasallante.

Así, la entidad “albiverde” competirá con los mejores del país, tras completar un lógico camino, sin salterarse etapas, con resultados en continua evolución y un guiño del destino, a partir de la invitación de la Aclav. Ese reconocimiento de alguna manera borró la desilusión que significó la cancelación del certamen de ascenso por la pandemia, en marzo pasado, cuando el equipo estaba muy bien perfilado para luchar por cosas importantes.

El entrenador Gonzalo Borstelmann continuará al frente del equipo, integrado en casi su totalidad por jugadores marplatenses, a varios de los cuales ha dirigido desde formativas.

Ese camino ascendente registra dos títulos (Sub 17 y Sub 19) en Copa Argentina, en el emblemático torneo anual que reúne a los mejores del país en el Polideportivo de Chapadmalal.

Más allá de la satisfacción por coronar con éxito un continuo trabajo de desarrollo, la inserción en el mapa de los principales conjuntos nacionales llegó más rápido de lo esperado: subcampeonato en la Liga B1, también en Chapadmalal, y la encrucijada de tener que decidir en pocos días la participación en la Liga A2, que se iniciaba enseguida.

Siempre con jugadores de la casa, la aventura no pudo salir mejor. El equipo causó una verdadera revolución, con un apoyo de toda la familia “albiverde” y en general de todo el ambiente del vóley de la ciudad. La colaboración de los socios, padres y allegados hizo el resto para que el marco en cada partido de local fuera masivo.

El objetivo de mantener la categoría se cumplió con creces y la apuesta subía para la pasada temporada, aunque el final quedó trunco por el coronavirus.

Conocidas las bajas de Bolívar y Gigantes del Sur, dos históricos de la Liga A1, Once Unidos competirá contra UPCN, Obras y UVT de San Juan, Ciudad de Buenos Aires y Paracao de Paraná, hasta el momento de publicar este nota, los únicos confirmados.

A la espera de la definición sobre la forma de disputa (seguramente por burbujas), Mar del Plata es firme candidata a ser una de las sedes elegidas.