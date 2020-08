Once Unidos y el sueño de jugar la Liga Argentina ACLAV

Compartir

Fue sin dudas una de las noticias de la semana para Mar del Plata. El equipo de voley de Once Unidos que tan buenas campañas venía realizando en el Argentino de Clubes, fue invitado a jugar la Liga Nacional oficialmente.

El entrenador Gonzalo Borstelmann, una de las cabezas de este proyecto, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la importancia de este paso que dio la ACLAV.

“La pandemia nos jugó una mala pasada sin dejarnos jugar la competencia en cuartos de final. Esta noticia que es muy importante para nosotros, la trayectoria la hemos hecho en sólo 4 años de proyecto”, destacó.

Si bien fue una sorpresa para el resto, ellos sabían que era una chance cierta: “se veían posibilidades, pero no concretas. Hay muchos jugadores que se fueron al exterior en la Liga y se abrió mucho el panorama. En la edición pasada hubo 9 equipos y la ACLAV quiere abrir el panorama y hacerlo más federal”, comentó como explicación para esta apertura.

El trabajo de tanto tiempo, silencioso y efectivo, tuvo su premio que siempre llega para quien sabe esperar: “fue algo muy reconfortante de todos los aspectos. Pasamos de una camada campeón de Copa Argentina Sub-17 y Sub-19 a jugar una Liga A2, tenemos muchos padres atrás, un manager que sostiene todo esto y mucha gente. Buscan que Mar del Plata pueda tener una plaza a nivel nacional y sobre todo por la cantidad de gente que hemos llevado estos dos años”.

Ahora necesitan tener el respaldo de la ciudad para llevar adelante el desafío que todavía no está confirmado: “este es un proyecto muy particular que hemos trabajado durante mucho tiempo. El hecho de hacer torneos abiertos de inferiores nos posicionó muy bien. Queremos concretar el sueño, porque es el sueño de todos”, dijo Borstelmann.

Desde lo deportivo no hay mucho para decir, pero ahora tienen las energías en conseguir el dinero para asegurar la participación. “El equipo ya está todo armado y necesitamos el sponsoreo, es lo más difícil en este contexto pero somos conscientes de que estamos buscando. Sabemos que tenemos muchos más viajes, se aspira una liga de 12 a 16 equipo, tendríamos 5 o 6 giras de visitantes. Si no conseguimos el dinero, será imposible. Calculamos un presupuesto de 6 millones de pesos, mientras que en la Liga pasada gastamos cerca de 2.5 millones”.

Si bien los tiempos apremian, confirmó las fechas que tienen por delante: “todavía tenemos tiempo de un mes y medio para poder confirmar. El 4 vence la inscripción para los equipos de la Liga pasada y el 18 cierra nuestra inscripción, pero podemos pedir una prórroga”.

Desde lo físico no tenían propósito para trabajar, pero ahora todo se potenció: “con el equipo de Liga, quedamos muy calientes con la forma en la que se terminó la temporada. Pasadas las vacaciones, se empezó a hablar de este tema y cada tantos les decíamos que empiecen a moverse y motivarse. Ahora ya empezarán a moverse en los gimnasios y a proyectar. Ahora tienen una motivación concreta. Para nosotros es jugar la NBA”, remató.