«One Piece»: los personajes confirmados y todo sobre la segunda temporada

Netflix confirmó la incorporación de Tony Tony Chopper, el icónico personaje de reno antropomorfo, a la segunda temporada de la serie de acción real One Piece, cuyo estreno está programado para 2026.

El anuncio se realizó durante el evento Netflix Tudum 2025, celebrado el pasado 31 de mayo.

Los protagonistas Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) y Taz Skylar (Sanji) presentaron las primeras imágenes del nuevo personaje durante su participación en la transmisión.

Además, se reveló que será interpretado mediante captura de movimiento y voz por la actriz Mikaela Hoover, conocida por sus trabajos en Bronca, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y Superman.

Chopper es descrito como un híbrido de reno de nariz azul con habilidades médicas excepcionales, cuyo objetivo es viajar por el mundo para cumplir su sueño de curar cualquier enfermedad.

El personaje se caracteriza por su lealtad, su amor por los cumplidos, aunque trata de ocultarlo, y su naturaleza aparentemente dulce que esconde una personalidad más fuerte de lo que sugiere su apariencia.

“Lo que me emocionó de interpretar a Chopper es el tira y afloja entre su distanciamiento y su gran corazón”, declaró Hoover a Tudum.

Y agregó: “Se esfuerza mucho por ocultar sus emociones y poner una fachada dura, pero por debajo, es muy sensible, y su amor no puede evitar salir a la luz”.

La actriz agregó que “creo que hay un poco de Chopper en todos nosotros. Todos queremos ser amados y aceptados. Hacemos grandes esfuerzos para mantener a salvo a las personas que amamos. Hay una pureza en su naturaleza que nos recuerda lo que es bueno en el mundo”.

La compañía de efectos visuales Framestore fue la encargada de adaptar al personaje para la serie de acción real, basando su diseño en los dibujos originales del manga creado por Eiichiro Oda.

El supervisor de efectos visuales Victor Scalise comentó a Netflix: “Ha sido muy divertido. Tenemos un gran equipo liderando ese proceso con Chopper… Creo que la audiencia, cuando lo vea, va a estar muy feliz”.

El propio Oda expresó su aprobación por la adaptación del personaje en una publicación en la plataforma X.

“La clave de la Temporada 2 es, por supuesto, nuestro extraño animal parlante. Después de extensas pruebas y refinamientos por parte de todo el equipo, ¡¡finalmente ha llegado el día de revelarlo!!”, escribió en una publicación.

El creador del manga añadió: “Desde su forma y pelaje hasta sus expresiones y voz, e incluso la simulación de iluminación y gravedad, un equipo de clase mundial unió sus habilidades para dar vida a Tony Tony Chopper, ¡¡y ahora está listo para ser presentado al mundo!!”.

Tony Tony Chopper fue presentado originalmente en el capítulo 134 del manga One Piece (volumen 15, publicado en 2000) y apareció por primera vez en el episodio 81 del anime en 2001.

El personaje ha sido protagonista de varios spin-offs, incluyendo el manga Chopperman de 2011 y un Tamagotchi Nano independiente llamado Choppertchi.

Según la información proporcionada, el nombre Tony Tony Chopper deriva de “tonakai”, que significa reno en japonés, con cuernos que parecen capaces de cortar árboles.

En la historia, Chopper es un reno que consumió la Fruta Humano-Humano, una Fruta del Diablo tipo Zoan que le permite transformarse en un híbrido humano a voluntad y le otorgó la capacidad de hablar.

Todo lo que se sabe

de la segunda temporada

de “One Piece”

Iñaki Godoy retomará su papel como Monkey D. Luffy, el capitán de los Piratas del Sombrero de Paja, mientras que Mackenyu continuará interpretando a Roronoa Zoro, Emily Rudd volverá como Nami, Jacob Romero Gibson regresará en el rol de Usopp y Taz Skylar retomará su personaje de Sanji.

También regresarán Jeff Ward y Peter Gadiot en sus respectivos papeles de Dracule “Ojos de Halcón” Mihawk y Shanks.

Además de la incorporación confirmada de Tony Tony Chopper, la nueva temporada ha anunciado un extenso reparto de nuevos personajes.

Entre las incorporaciones más destacadas se encuentra Joe Manganiello, conocido por True Blood y Magic Mike, quien interpretará a Mr. 0, también conocido como Crocodile, el líder de la organización criminal Baroque Works. Lera Abova dará vida a Miss All Sunday, también conocida como Nico Robin.

La organización Baroque Works contará con varios agentes interpretados por un reparto diverso: David Dastmalchian (Late Night With the Devil) como Mr. 3, Camrus Johnson (Batwoman) como Mr. 5, Daniel Lasker (Raised By Wolves) como Mr. 9, Charithra Chandran (Bridgerton) como Miss Wednesday, Sophia Anne Caruso (The School for Good and Evil) y Jazzara Jaslyn (Lioness) como Miss Valentine.

Entre los antagonistas marinos se encuentran Callum Kerr, veterano de series como Un lugar para soñar y La rueda del tiempo, quien interpretará al Capitán Smoker, y Julia Rehwald, protagonista de la trilogía Fear Street de Netflix, como Tashigi, la colega de Smoker.

Katey Sagal (Sons of Anarchy) fue seleccionada para interpretar a la Dra. Kureha, un papel que inicialmente había sido vinculado con Jamie Lee Curtis, quien había expresado públicamente su interés por el proyecto. Mark Harelik (The Morning Show) interpretará al Dr. Hiruluk, colega excéntrico de Kureha. Ambos personajes sirven como figuras paternas para Tony Tony Chopper.

El reparto se completa con Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra, Clive Russell como Crocus, Brendan Murray como Brogy, Werner Coetser como Dorry, Rob Colletti como Wapol, Ty Keogh como Dalton, Yonda Thomas como Igaram, Rigo Sanchez como Dragon, James Hiroyuki Liao como Ipponmatsu, Mark Penwill como Chess y Anton David Jeftha como K.M.

Según información compartida por Netflix y el creador de la serie Eiichiro Oda, la segunda temporada llevará a los personajes a ubicaciones clave del manga, incluyendo Loguetown, Reverse Mountain (Twin Capes), Whiskey Peak, Little Island y Drum Island.

La historia seguirá a los héroes navegantes mientras se dirigen hacia la Grand Line, perseguidos por las pandillas piratas de Buggy y Alvida, quienes buscan venganza y la recompensa de 30 millones de berries.

La segunda temporada de One Piece está siendo desarrollada en asociación con Shueisha y producida por Tomorrow Studios, un socio de ITV Studios, junto con Netflix. Su estreno está programado para 2026, aunque no se ha revelado una fecha específica.