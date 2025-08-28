“Operación “Libertador”: AUTORIDADES MUNICIPALES RECIBIERONA UN COMANDANTE EN EL H.C.D



EL COLORADO. La presencia de las tropas del Ejército Nacional Argentino en la zona, en el marco de la denominada “Operación Libertador”, viene generando asombro y admiración en el común de la gente. En los últimos días en zona cercada a El Colorado, se cumplieron ejercicios y si bien no fue un espectáculo para el vecino, sí se escucharon muchas detonaciones, en el marco de los ejercicios de la “Operación Libertador”.

Se trata de una de las maniobras más grandes del Ejército Argentino, con el objetivo de evaluar la capacidad operativa, logística y de coordinación de las fuerzas armadas en un escenario simulado de ocupación del territorio. La operación se se viene desarrollando en las provincias de Chaco y Formosa, en un área de 250 km por 300 km, dimensiones similares a las de un conflicto actual como el de Ucrania. Del mismo vienen participando más de 3.000 efectivos, 300 vehículos, aviones, blindados y unidades especiales. La operación se extenderá durante 35 días y se llevará a cabo en un entorno que simula un escenario de guerra, permitiendo a las fuerzas armadas evaluar su preparación y adaptación a situaciones críticas.

Visita a autoridades comunales

Funcionarios del Ejército Argentino, entre los que se encontraba el Coronel My del Ejercito, Cristian Celly, fueron recibidos por el Intendente Mario Brignole, la Diputada Provincial Clara Doroñuc y concejales del Bloque del PJ, en instalaciones del Concejo Deliberante.

Celly explicó a los presentes que se desempeña como Cmte. de la Primera Brigada de Monte, con asiento en la ciudad de Resistencia. “En primer lugar, vinimos a presentarnos ante las autoridades y agradecer al Intendente Brignole y autoridades, tanto como a muchos particulares por facilitar el paso de las tropas en el marco del ejercicio Libertador”.

Luego explicó que “se trata de un ejercicio que realiza el Ejército, que como cada año realiza un ejercicio importante y este año ha decidido hacerlo en la zona Norte del país”. Agregó que “los trabajos se vienen realizando en la zona de Roque Sáenz Peña, Aviateray, Ruta 90, Ruta 95, Ruta Prov. 3 en el Chaco. Después estamos también en la zona de El Colorado, Sub TT Perín; luego seguiremos hasta el norte, en zona de Villa Monte Lindo, entre otros puntos de la provincia”.

El militar hizo gala de conocer muy bien la geografía de nuestra región y comentó finalmente que “somos los anfitriones que estamos recibiendo acá a los medios y a las tropas que vienen de otra parte del país”, explicó Cristian Celly, a un medio local.