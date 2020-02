Operan de urgencia a Andrea del Boca

Compartir

Andrea del Boca fue internada en clínica Bazterrica y está siendo operada de una hernia abdominal. La actriz habría concurrido a la clínica de Palermo el miércoles por la noche, según confirmó a Teleshow el abogado de la artista Juan Pablo Fioribello. “Ahora está en pleno quirófano, se trata de una diástasis abdominal. Pero va a estar todo bien”, agregó el letrado mientras se dirigía a ver a su amiga.

Una de las últimas veces que la artista se presentó en televisión fue a fines del año pasado cuando en el living de Susana Giménez contó detalles de la denuncia por abuso que su hija Anna Chiara realizó contra su padre, Ricardo Biasotti.

La actriz le contó que los abusos comenzaron cuando su hija tenía tres años, hasta los nueve, cuando la Justicia le impidió al padre que siguiera viendo a su hija. Según su testimonio, la joven le contaba los padecimientos que sufría: “Ella me contaba cosas y yo las informaba. Ella no podía hacer las denuncias, por eso yo informaba al juez de familia. La Justicia de ese momento, estamos hablando de hace 12 años, era distinta a la actual. Un juez le prohibió verlo en el 2010, ella tenía nueve años. Fueron años muy duros y largos…”

“Lo que aprendí en este tiempo con la maternidad es que uno tiene que preguntarse para qué y no por qué: hay situaciones que exceden a cualquier tipo de realidad, de entendimiento. La verdad que Anna necesitaba de una mamá todoterreno, una mamá fuerte y que la sostuviera”, agregó.

Además, contó una charla que tuvo con la joven, cuando era niña: “Ella con cuatro años me lo contó y me lo dibujó. Se dibujó durmiendo al lado del padre y la novia de ese momento, desnudos, con todo lo que tiene un hombre y una mujer. Me dijo: ‘Espero tener 18 años porque ahí voy a ser yo y no vos para poder hablar’».

Días más tarde la Justicia dictó una perimetral que le prohíbe al empresario acercarse a menos de 200 metros durante seis meses y el contacto por cualquier medio y forma. Además, a la hija de del Boca se le otorgó un botón antipánico a modo de protección.

El año pasado la actriz volvió a las tablas para ser una de las integrantes del elenco de Brujas la exitosa obra de Luis Agustoni. El elenco lo completaron Leonora Balcarce, Andrea Bonelli, Romina Richi y Viviana Saccone.