Operaron a Alonso tras ser atropellado por un coche mientras entrenaba en bicicleta

A pocas horas de un accidente que encendió las alarmas en las Fórmula 1, el español Fernando Alonso ha sido operado con éxito en el hospital de Berna (Suiza) en el que fue hospitalizado tras se embestido por un coche mientras entrenaba en bicicleta. El piloto de Alpine F1 Team se sometió a cirugía maxilofacial y permanecerá 48 horas en observación. “Gracias por todos sus deseos, estoy bien y espero que 2021 comience”, escribió en las redes sociales.

Los médicos le reconstruyeron la mandíbula y también le tuvieron que retirar algunos dientes dañados, que ahora deberán ser reemplazados por implantes. Pese a esta intervención, el diario AS informó que “habla sin excesiva dificultad y está bien de ánimo”.

El equipo Alpine F1 Team emitió un comunicado para confirmar que fue intervenido con éxito de una fractura en el hueso maxilar y para dar algunas precisiones sobre su estado de salud. “Los médicos descubrieron una fractura en su mandíbula superior y se sometió con éxito a una cirugía correctora. El equipo médico que le atendió está satisfecho con la operación”, precisaron.

Además, la escudería francesa confirmó que no peligra la participación de Alonso en los test de pretemporada de Sakhir, que se llevarán a cabo del 12 al 14 de marzo. Lógicamente, tampoco estaría en riesgo su regreso oficial con Alpine Renault en el Gran Premio de Bahréin, que se disputa el día 28.

El bicampeón de F1, de 39 años, quien fue atropellado por un coche en el casco urbano de Lugano mientras entrenaba en bicicleta, no sufrió fracturas en el cuerpo, por lo que si se recupera satisfactoriamente de su lesión en la mandíbula podrá continuar sin problemas con su preparación física. “Esperamos que esté operativo para reiniciar la preparación para esta temporada y volver a entrenar después de unos pocos días de completo descanso”, aclaró su equipo en el comunicado.

Según informó el diario Marca, el accidente de Fernando Alonso está siendo investigado por la Policía local para esclarecer todos los hechos ocurridos en la previa de su regreso a la Fórmula 1 de la mano de Renault, equipo con el que fue campeón en 2005 y 2006. Es su reaparición en la categoría reina del automovilismo después de dos años de ausencia.

Este mismo diario dio a conocer el parte policial, donde informan que el hecho ocurrió cerca de las dos de la tarde en Viganello, una sección de la ciudad de Lugano. Una conductora suiza de 42 años impactó contra el piloto español cuando iba circulando por la Via Santa con dirección a Pregassona. “Según la reconstrucción inicial y por razones que la policía de investigación establecerá, mientras hacía un giro a la izquierda para entrar en un supermercado, chocó con un ciudadano español de 39 años, que montaba en su bicicleta y pasaba por una línea de coches aparcados a la derecha. La colisión se produjo con la parte derecha del coche”. Una vez ocurrido el accidente, las fuerzas de seguridad y el equipo médico llegó al lugar para trasladar a Alonso al hospital.

“Hace dos años dejé la puerta abierta a volver a la F1 con las nuevas reglas. Fueron aplazadas por el coronavirus hasta 2021, pero, de todos modos, pensé que el 2021 ya podía ser un buen año para estar en la categoría, crecer junto con el equipo. Y con Renault, que ha sido siempre un poco como mi casa, mi familia dentro del Mundo del Motor. Espero repetir aquellos buenos años. Es algo bonito”, dijo hace unas semanas en diálogo con la cadena italiana RAI sobre su retorno a la Máxima.

