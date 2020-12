Operaron con éxito a Víctor Hugo Morales: le colocaron un marcapasos

Compartir

El conductor Víctor Hugo Morales fue intervenido ayer por la mañana en una de las clínicas de Swiss Medical en la cual se encuentra internado desde el domingo pasado, por complicaciones derivadas de la arritmia que enfrenta desde hace años. Poco después de su ingreso, y notando que no respondía a la medicación que le habían suministrado para normalizar las pulsaciones, los médicos que lo asisten habían decidido colocarle un marcapasos, cuya cirugía finalmente se llevó adelante en estas horas.

Ahora los doctores evaluarán su recuperación: en caso de que no se registre un hematoma en el bolsillo del marcapasos ni otras dificultades (por el momento no tiene dolores ni molestias), Víctor Hugo podría dejar el sanatorio este mismo viernes. “Salió todo fenómeno, está perfecto -precisó su hermano, José Pedro Morales, en diálogo con Teleshow-. Estuvo durmiendo un ratito después de la operación; después, desayunó. Está todo muy bien. Ahora viene la parte de los controles y creo que mañana bien temprano ya le dan el alta”.

La operación se efectuó con anestesia local: el periodista fue sedado para que estuviera tranquilo a lo largo de una intervención que no suele extenderse por más de 45 minutos. Al concluir, le practicaron una radiografía de tórax, una ecografía y un ecocardiograma. Luego fue trasladado de regreso a su habitación.

Fue el propio Víctor Hugo quien este lunes había comunicado su internación, al salir al aire -vía telefónica- en el programa que conduce en AM 750. Y no pudo desligar las dificultades en su corazón con la muerte de su querido amigo Diego Maradona. “No sé si son estas épocas maradonianas tan especiales… -comenzó diciendo el relator que bautizó al astro de la Selección Argentina con un genial Barrilete cósmico-. Tuve algún percance y ayer (por el domingo) amanecí mareado. Y me han traído a una clínica, en donde estoy siendo cuidado en forma estupenda por dos enfermeras maravillosas”.

“(Los médicos) conocen mis hábitos -agregó-, entonces me han reclamado que haga lo menos posible, por lo menos en esta jornada. Está todo bien, bajo control de quienes me controlan. Y (estoy) muy a gusto”.

Fue su hermano quien en los días posteriores terminó informando a la prensa sobre la salud del locutor de 72 años nacido en Cardona, Uruguay. “Está bien, muy animado. Entiende la situación y le da bola a los médicos. Sabe que es lo mejor -explicó José Pedro respecto a la colocación del marcapasos-. Tiene una arritmia desde hace mucho tiempo que no fue controlada. Entonces le van a colocar un marcapasos para solucionarle este problema, por si vuelve a tener algún percance como el que tuvo ahora”.

No obstante, su hermano destacó que Víctor Hugo se hallaba de buen humor, ya que “lo que pasó no fue grave ni por asomo”, según consideró, aunque sí “fue un aviso” que requiere “ponerle el tono y la atención” adecuados. “Él está tranquilo, sabe que el programa está en buenas manos. Se lo toma con tranquilidad”, describió.

Víctor Hugo Morales tenía previsto viajar a Uruguay para pasar las Fiestas y celebrar su cumpleaños, el 26 de diciembre. Por el momento esos planes quedaron en suspenso, aunque todo dependerá de cómo se recupere de la cirugía y de las recomendaciones del equipo de especialistas que lo asisten, en torno a la posibilidad de trasladarse a su país natal o bien, quedarse en su departamento de Buenos Aires guardando reposo.

