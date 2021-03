Operativo “bloqueo de El Mangal”: para evitar que le saquen la canoa una mujer roció con combustible a efectivos policiales

Compartir

Desde el comienzo de la pandemia, la Policía de Formosa montó “bloqueos estratégicos” para evitar no solo el paso de mercadería de contrabando, sino también de personas que buscan ingresar a nuestro territorio sin cumplir con el protocolo llevado adelante en el marco de la política sanitaria de Formosa. Uno de los lugares donde hay permanente presencia de uniformados es en la zona de El Mangal, donde a diario suceden situaciones entre la fuerza y los contrabandistas.

El Grupo de Medios TVO habló con el Jefe de Operativos de la zona, Comisario José Fereyra quien relató cómo vienen trabajando, además confió que días atrás una mujer les arrojó combustible y por fortuna el hecho no pasó a mayores.

“Estamos cumpliendo una función específica y fundamental para evitar el paso de personas desde Paraguay; está es una zona ilegal de paso, tenemos más de 20 kilómetros de jurisdicción”, contextualizó.

A continuación, reconoció que en la zona hay muchos vecinos que tienen depósitos y se dedican al contrabando de mercaderías. “Por el cambio es normal ver acopio de mercadería argentina que luego es trasladada hacia Alberdi”, agregó el Comisario.

Detalló que “también hay personas que pasan hacia el lado argentino, quienes conocen nuestro movimiento porque tienen informantes en cada cuadra”.

Al ser consultado por los “enfrentamientos” con contrabandistas, dijo que siempre suceden y recordó que “el jueves realizamos un procedimiento, donde personal del DDR pretendía secuestrar una canoa y dos motocicletas, pero durante el operativo se les acercaron más de 20 motoqueros y vecinos que atacaron con gomera, cascotes y también abollaron el móvil policial”.

De la misma forma, el funcionario policial añadió que “hace días también habíamos sacado una canoa, cuando llegó la supuesta propietaria con el concubino nos rociaron combustible a cuatro efectivos policiales, por fortuna no pasó a mayores”.

Finalmente expuso que si bien todos los días suceden diferentes hechos “gracias a la presencia constante en la zona tenemos resultados más que positivos”.

