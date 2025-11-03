Operativo de Fin de Semana en Formosa: Baja Tasa de Incidentes

Una Entrevista Exclusiva en «Exprés En Radio» con la Sub Comisario Laura Torales Detalla el Despliegue de Recursos y los Resultados en Seguridad Vial y Ciudadana.

El Contexto: Un Fin de Semana de Extrema Movilidad

El pasado fin de semana en Formosa capital y el interior provincial se caracterizó por una «fuerte operativo policial» en respuesta a la alta concentración de eventos y la actividad nocturna. La agenda social incluyó la celebración de las fiestas de Halloween en múltiples puntos, la afluencia habitual a «locales nocturnos», y la realización de «varios eventos deportivos», destacándose «partidos importantes también de fútbol y otros deportes en la ciudad». Como es costumbre ante este panorama, la Policía de Formosa diseñó un amplio despliegue con el objetivo de garantizar la seguridad vial y ciudadana, cuyos «resultados interesantes» fueron presentados en exclusiva a la audiencia de «Exprés En Radio».

Para abordar los pormenores de este operativo, Daniel Moreira Viera, conductor del programa, se comunicó telefónicamente con la Sub Comisario Laura Torales, responsable de comunicar los informes de la Policía de la Provincia de Formosa.

Control Vial sin Precedentes: El Foco en la Alcoholización al Volante

La Sub Comisario Torales inició su informe detallando el compromiso de la fuerza provincial: «la fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana este fin de semana». Este despliegue fue visible «en inmediaciones de locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el territorio de la provincia», cubriendo de forma efectiva las áreas de mayor concentración de personas y vehículos.

La Dirección General de Policía de Seguridad Vial fue el motor de estos controles, arrojando cifras significativas en su labor de prevención de accidentes y faltas graves:

Alcance de los Controles: En un amplio dispositivo de prevención, se controló con alcoholímetros a un total de «1736 personas» .

En un amplio dispositivo de prevención, se controló con alcoholímetros a un total de . Sanciones Legales: La actividad arrojó la elaboración de «163 actas de infracción» por diversas faltas a la ley de tránsito.

La actividad arrojó la elaboración de por diversas faltas a la ley de tránsito. Preocupante Cifra de Alcoholización: El dato más alarmante fue la detección de «41 conductores alcoholizados en toda la provincia», una cifra que subraya la necesidad de mantener y reforzar este tipo de controles.

Como medida inmediata de seguridad, y buscando sacar de circulación a conductores irresponsables, el operativo resultó en la retención y secuestro de vehículos: «se sacó fuera de circulación unas 10 motocicletas de dos automóviles y retuvieron 59 licencias de conducir por faltas graves a la ley del tránsito».

Seguridad en Espacios Públicos: Más Allá de los Controles Viales

Moreira Viera observó una percepción general de que fue un fin de semana «un número un poco más bajo, comparado con otros» en términos de incidentes, sugiriendo que «por lo menos este fin de semana evidentemente estuvo un poco más tranquilo el formoseño».

La Sub Comisario Torales validó, en parte, esta percepción, aunque resaltó que la baja en incidentes no implicó una baja en la actividad policial:

» los policías tuvieron una activa presencia en los barrios de igual forma y realizaron servicio de seguridad en espacios e instituciones públicas como ser paseos, escuelas, centro de salud, cajeros, comercios».

Además de la custodia de puntos estratégicos, se hizo especial hincapié en la implementación de los operativos de «código A B», descritos por la Sub Comisario como una «identificación activa de personas en las principales avenidas y las calles internas con el fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña». Este enfoque proactivo busca prevenir delitos e incrementar la cercanía con el ciudadano.

Balance de Hechos Delictivos y Accidentes de Tránsito

En la evaluación sobre hechos de inseguridad, la Sub Comisario Torales entregó un parte de tranquilidad a la audiencia al ser consultada sobre la actividad delictiva habitual de cada fin de semana:

«no hubo mucha actividad con respecto a esto, con respecto a los hechos también que habitualmente debemos dar cada lunes, por ahí uno ve hoy el reporte del fin de semana y no ve tantos hechos delictivos».

Específicamente sobre los accidentes viales, el reporte fue alentador: «En lo que respecta a estos del tránsito no hubo muchas novedades, fueron todos prácticamente colisiones simples, lesionados», lo que implica que no se registraron siniestros con consecuencias fatales o de extrema gravedad.

El Operativo Deportivo: San Martín vs. Costa Brava

Un detalle adicional y significativo del despliegue fue la seguridad en el ámbito deportivo. La policía montó un «Gran operativo de seguridad» el domingo en el barrio San Francisco, con motivo del partido de fútbol por el Torneo Federal Regional Amateur:

«la policía programó operativo de seguridad este domingo en el marco del encuentro deportivo del torneo federal regional amateur entre los clubes San Martín de Formosa y Costa Brava de la provincia de La Pampa.»

Este tipo de operativos garantiza que los eventos de alta convocatoria se desarrollen sin incidentes, reforzando la seguridad interna y perimetral de los estadios.

Un Cierre con Agradecimiento: La Esperanza de Más Fines de Semana Tranquilos

La entrevista concluyó con un tono de agradecimiento y optimismo por parte del equipo de «Exprés En Radio»: «fue un fin de semana bastante más tranquilo de lo habitual y por supuesto se agradece. Ojalá sea así más aún cada fin de semana que pase podamos reportar pocas novedades porque significa que hemos tenido un fin de semana más que tranquilo».

La Sub Comisario Laura Torales se despidió, dejando la sensación de un trabajo bien coordinado que, a pesar de los 41 conductores alcoholizados controlados y sacados de circulación, logró mantener la seguridad y el orden en Formosa.