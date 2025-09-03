Operativo en Formosa: Un Fallecido y Tres Policías Heridos Durante Allanamiento por Contrabando



Una operación policial llevada a cabo por la Policía de Formosa en la capital provincial terminó en tragedia este martes, dejando como saldo una persona fallecida y tres efectivos heridos. El Comisario Manuel Oviedo, vocero de la fuerza, brindó detalles exhaustivos sobre el suceso, que se enmarca en una investigación de larga data contra el contrabando.



Antecedentes y el Minucioso Operativo de la Policía de Formosa



Según el Comisario Oviedo, el lamentable episodio es el resultado de una meticulosa investigación que se prolongó durante varios meses, a cargo de la Dirección General de Drogas. El objetivo principal de la pesquisa era desarticular una red dedicada al contrabando de mercaderías y cigarrillos, una actividad ilícita que venía siendo monitoreada de cerca por las autoridades.

“Ante esta situación, y tras reunir elementos de prueba, se solicitó a la Fiscalía N° 1, a cargo de la Dra. Vázquez, las correspondientes órdenes de allanamiento.” Este procedimiento legal, fundamental para la operación, derivó en la ejecución simultánea de dos allanamientos en puntos estratégicos de la ciudad: uno en el barrio Liborsi , en la calle Maipú 4008, y el otro en el barrio Las Orquídeas.



La Huida Desesperada y la Agresión a los Efectivos



El trágico desenlace se produjo en el allanamiento del barrio Liborsi , donde el personal de la Dirección de Drogas, apoyado por unidades de Grupos Especiales, irrumpió en una vivienda. Apenas ingresaron, se encontraron con un hombre que intentó evadir la detención de manera violenta. En un intento desesperado por escapar, el sospechoso abordó una camioneta Toyota que se encontraba en el patio de la casa.



“Esta persona embistió a tres efectivos policiales pertenecientes a Grupos Especiales, causando severas lesiones.” En medio del caos, la camioneta se mantuvo en movimiento, arrollando a los agentes. Ante el inminente peligro, y como el vehículo no se detenía, los oficiales se vieron obligados a abrir fuego. Los tres policías heridos fueron trasladados de urgencia a un hospital de alta complejidad, donde reciben atención médica.



El Fatal Desenlace y la Intervención de una Fuerza Federal



La huida del conductor terminó abruptamente. La camioneta, fuera de control, colisionó violentamente contra la muralla perimetral de una vivienda vecina. Al acercarse al rodado, el personal policial constató el peor escenario.

“Aparentemente, esta persona se encuentra fallecida.” Si bien el Comisario Oviedo no pudo dar la identidad del conductor en ese momento, confirmó que el cuerpo se encontraba sin vida en el interior del vehículo. Para garantizar la máxima transparencia en la investigación, se informó de inmediato al Juez Federal, quien dispuso la intervención de una fuerza federal. «Esto es lo que dispuso el Juzgado Federal, que ante esta situación, ya con el procedimiento, intervenga una fuerza federal para aclarar todo lo ocurrido y no haya ninguna malinterpretación.» En estos casos, la participación de fuerzas como la Prefectura Naval o la Gendarmería Nacional es un protocolo habitual para asegurar que los peritajes sean realizados por un ente externo a la Policía local.



Las Pruebas Halladas en el Vehículo y la Causa del Allanamiento



La camioneta, además de ser el vehículo del fatídico suceso, contenía la prueba que confirmaba el motivo del allanamiento.

El Comisario Oviedo destacó que, a pesar de la colisión, el contenido del rodado era visible. “Se pudo apreciar desde afuera del rodado que hay cigarrillos en el interior de la camioneta.” Este hallazgo valida la investigación original de la Dirección General de Drogas y refuerza el propósito del operativo. La Prefectura Naval será la encargada de llevar a cabo el peritaje completo del vehículo y la recolección de pruebas en la escena, mientras la justicia federal avanza con la causa para esclarecer completamente lo sucedido.