Operativo Fin de Semana: la Policía sacó de circulación a 39 conductores alcoholizados

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alcoholímetros a 1.680 personas, labraron 167 actas de infracción y detectaron a 39 conductores alcoholizados en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 11 motos, un automóvil y una camioneta y retuvieron 68 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

La Policía diagramó operativos de seguridad este domingo en el marco del encuentro deportivo Torneo Federal Regional Amateur entre los clubes 8 de Diciembre de Formosa y Argentinos del Norte de Clorinda.

También se hizo lo propio el sábado por la tarde en “la Maratón Rosa 5k”, realizado en la Costanera Vuelta Fermoza, en una iniciativa que promueve la concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama.

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, más las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además se movilizaron unas 4.946 personas en distintos locales bailables de esta ciudad capital, donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.