Operativo fin de semana: la Policía sacó de circulación a 61 conductores alcoholizados

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alcoholímetros a 1697 personas, labraron 235 actas de infracción y detectaron a 61 conductores alcoholizados en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 33 motos, y retuvieron 101 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó operativos de seguridad el sábado en el marco de los partidos por el TORNEO CLASIFICATORIO 2025 – PRIMERA DIVISIÓN “B”, que se realizó en la CANCHA CLUB SAN LORENZO, donde afectaron 30 policías para el dispositivo; mientras que este domingo se hizo lo propio en el ESTADIO CLUB SAN MARTÍN” por el TORNEO FEDERAL “A”, disputada entre los clubes SAN MARTÍN (FORMOSA) Vs. CIUDAD DE BOLIVAR (PROV. BS. AS.), para lo cual se afectó más de 100 efectivos

Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas.

Entre ellos, plazas, paseos, escuelas, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, más las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además se movilizaron unas 7750 personas en distintos locales bailables de la ciudad y eventos, donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.

Durante el trabajo preventivo, efectivos de la Comisaría Herradura detectaron una fiesta clandestina que se desarrolla en una casa quinta ubicada en el barrio La Playa de esa localidad, con la presencia de más de 150 personas, entre ellas mayores y menores de edad, algunos en evidente estado de ebriedad y se inició una causa contravencional, con intervención del juzgado de Paz.