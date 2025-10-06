Operativo Fin de Semana: sacaron de circulación a 58 conductores alcoholizados

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alcoholímetros a 2.370 personas, labraron 225 actas de infracción y detectaron a 58 conductores alcoholizados en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 21 motos, un automóvil y retuvieron 119 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad

ciudadana

La Policía diagramó operativos de seguridad los días sábado y domingo por la tarde, en el marco de la 2da Edición del “Festival Regional del Alfajor” realizado en el predio ferial Vuelta Fermosa.

También se hizo lo propio el domingo por la mañana en la competencia deportiva, denominada “GRAN PREMIO CIUDAD DE FORMOSA”, con la participación de un total aproximado de (70) deportistas, desarrollándose la actividad con normalidad durante el recorrido en la Costanera “Vuelta Fermoza”, desde el monumento de la ultima cena hasta la Plaza de las “Dos Banderas”.

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas.

Entre ellos, plazas, paseos, escuelas, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, más las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Locales bailables

Además se movilizaron unas 8.225 personas en distintos locales bailables de esta ciudad capital, donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.