Operativo internacional: la Policía de Formosa allanó dos viviendas y secuestró equipos informáticos

Efectivos de la División Delitos Complejos, del Departamento Informaciones Policiales, secuestraron notebooks, teléfonos celulares, tablet, DVD y pendrives, durante los allanamientos en el barrio San Martín, de esta ciudad, en el marco de un operativo internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

En la mañana del martes último, los investigadores, con la colaboración de la División Informática Forense, concretaron los mandatos judiciales direccionados por la fiscal Nº 4 Dra. Natalia Tafetani, junto con sus asistentes: licenciada Tatiana Lessa y la doctora Graciela Sosa.

También intervinieron los juzgados de Instrucción y Correccional N° 4 y 6 de la Primera Circunscripción Judicial a cargo de los doctores Marcelo López Picabea y Guillermo Caballero.

Este operativo de carácter internacional incluyó allanamientos simultáneos en la Argentina y otros países, como continuidad de los efectuados a fines del año pasado para desarticular redes internacionales dedicadas al tráfico y producción de material de abuso sexual infantil.

Con estos procedimientos, se reafirma el compromiso con la protección de la infancia y la persecución de estos delitos.