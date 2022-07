Operativo «Luz de infancia»: allanaron un domicilio por pornografía infantil

Compartir

El procedimiento tuvo lugar en las primeras horas de la mañana en simultáneo en otras provincias del país en el marco de un operativo internacional llamado «Luz de Infancia» contra el consumo y la producción de material pornográfico infantil. «Conforman una red donde suben, comparten y algunos indefectiblemente producen este material», señaló la fiscal Natalia Tafettani, al Grupo de Medios TVO.

“Por ahora no va haber detenidos, tenemos tres personas identificadas. Tenemos un usuario identificado que es en principio quien va a quedar involucrado, salvo que encontremos más material cuando tengamos que proceder, en su momento y oportunidad, pericialmente la apertura de todos los equipos que estamos incautando”, agregó la fiscal.

El megaoperativo fijo setenta y nueve objetivos en todo el país ubicados en catorce provincias, entre ellas Formosa. “Lo que se está investigando se llama material de abuso infantil, puntualmente es lo que conocemos como material pornográfico», dijo.

En ese sentido, Tafettani detalló que «se trata de redes seis y seis, son redes donde tenemos muchísimos usuarios, acá tenemos setenta y nueve objetivos, diez a los cuales no pudimos acceder, más los usuarios de todos los países. Conforman una red donde suben, comparten y algunos indefectiblemente producen este material. Cada vez que uno de ellos accede o abre un material de éstos, todos los demás pueden tener acceso al mismo, entonces la revictimización se multiplica muchísimas veces en cada ocasión”.

Del total de los objetivos, el operativo no pudo dar con diez de ellos por no encontrar las direcciones IP puntuales en un momento y hora determinada en la que se registraron los ingresos en esta red.

“Esta investigación se inicia muchos meses atrás en las agencias internacionales de Estados Unidos que van bajando los reportes y van teniendo acceso a estas redes en formas muy particulares. Producción puntualmente acá no tengo pero veremos qué encontramos cuando tengamos apertura de equipos”, mencionó la fiscal.

El operativo en el centro de la ciudad convocó un gran despliegue de efectivos policiales a las 7 de la mañana, horas previas se dejó una consigna policial vigilando el domicilio para evitar que las personas pudieran evadir la justicia. El procedimiento no fue el primero de su tipo en la ciudad.

“Del operativo Luz de infancia 8 que hicimos el año pasado, de la misma magnitud que éste, todavía se encuentra detenida la persona, encontramos posteriormente el material en algunos dispositivos, o sea que pudimos unir las pruebas que necesitamos para sostener desde la fiscalía la acusación y ya creo que ahora se está elevando a juicio una causa muy avanzada», concluyó.

