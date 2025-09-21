Operativo Municipal en B° La Paz: Cumplieron con Tareas de Limpieza y Mejoramiento del Lugar



EL COLORADO. Las tareas fueron dirigidas por el Director de Servicios Generales de la Municipalidad, Jorge Pucheta, quien explicó sobre los trabajos realizados en el B° La Paz. Los mismos consistieron en perfilado de las arterias internas del barrio y tareas de desmalezado con moto guadañas y desmalezadora.

Una de las características del lugar son sus calles angostas, a diferencia de otros conglomerados, aunque de todas maneras pudieron avanzar en los trabajos con la motoniveladora en el perfilado de arterias.

Pucheta dispuso de todos los recursos disponibles en herramientas y máquinas, además del personal, la mayoría experimentado en estos casos, para el cumplimiento de las actividades.

Las tareas en el lugar también estuvieron orientada a la limpieza y desmalezado externo e interno del establecimiento educativo en el lugar, donde funciona una Sala de Jardín de Infantes y Escuela Primaria del B° La Paz. Los beneficios también alcanzaron a una institución deportiva del lugar.

Este tipo de intervenciones de manera focalizada e intensa en distintos sectores, ya se vienen cumpliendo en los últimos tiempos. Solo días atrás estuvieron en zona rivereña, lindante al B° 2 de Abril. Pero a su vez, ya habían estado en un operativo similar en el B° Los Halcones, para seguir luego por el B° El Arco.

El programa para atender las demandas en cada sector de la ciudad, se vienen haciendo con días de antelación, programando los trabajos de acuerdo a las características en cada lugar.

Finalmente, Pucheta dijo que “en cada lugar por donde vamos para atender con estos servicios, la gente se muestra agradecida, cuestión que nos satisface, ya que es el compromiso que tenemos es con la gente”.