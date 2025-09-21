Operativo sanitario integral en los barrios Salvador Gurrieri y 28 de junio

En la mañana del sábado último, el Gobierno de la provincia de Formosa, llevó adelante un exitoso operativo de salud que se desarrolló, en simultáneo, en los barrios Salvador Gurrieri (ex lote 111) y 28 de junio (ex lote 110), desde el cual se ofrecieron atenciones y otros múltiples servicios de salud gratuitos a los vecinos.

La actividad fue desplegada, en conjunto, por los equipos del nivel central de la cartera sanitaria y de los centros de salud ubicados en ambos barrios, que concretaron un total de 4.837 servicios de salud que abarcaron a todas las edades, desde niños hasta adultos mayores.

En ese marco, se realizaron 1.012 atenciones médicas; 324 atenciones oftalmológicas con la entrega de 314 anteojos, 520 entregas de medicamentos, 131 entregas de leche, 324 atenciones odontológicas con la entrega de 230 kits de pastas y cepillos dentales, 305 atenciones obstétricas y 329 de enfermería.

Asimismo, el total de mamografías y ecografías fue de 109, agregándose 84 servicios de laboratorio, 92 radiografías y la aplicación de 98 vacunas. En tanto, se atendieron 126 consultas de los programas de nutrición y diabetes, más 36 de la Junta Evaluadora de Discapacidad y 53 del Servicio Social, entre otras tantas prestaciones que beneficiaron a la comunidad.

Gómez

Al respecto, el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, hizo notar “la buena respuesta de la gente” y la gran cantidad de servicios dispuestos “no solo de salud, sino también de otros, como el PAIPPA y Soberanía Alimentaria con productos de excelencia y precios accesibles, tan importantes para los vecinos en estos tiempos de crisis”, remarcó.

Además, se ofrecieron otros servicios y propuestas de recreación para los más pequeños de las familias, gracias a la colaboración de distintos organismos provinciales que se sumaron para acompañar y promover la participación comunitaria.

Sobre las prestaciones de salud, puntualizó que estuvieron disponibles “de manera completamente gratuita, para todos”. Entre las cuales mencionó “atenciones desde distintas especialidades, como cardiología infantil y del adulto, ginecología, traumatología, neurología y muchas más”.