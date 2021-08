Operativos de seguridad ciudadana en los barrios del Circuito Cinco

Compartir

La vida y los bienes de la ciudadanía formoseña son prioridad para la Policía y por eso se planifican operativos masivos de prevención y entrevistas con vecinos y comerciantes, incluida la inspección de talleres mecánicos para verificar que los rodados no se encuentren involucrados en delitos contra la propiedad.

La seguridad pública es un servicio y su objetivo es mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las leyes y reglamentaciones, colaborar en la investigación y persecución de los delitos, entre otras múltiples acciones.

Las tareas de prevención fueron diagramadas desde la Jefatura de Policía y ejecutadas por efectivos de las Dependencias del área Delegación UR1, en el marco de las políticas públicas de seguridad y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo.

El operativo se dio inició a las 18 horas de este martes y trabajaron efectivos de las diferentes dependencias policiales del Distrito Cinco, que recorrieron locales comerciales, avenidas y calles principales, más acciones en materia de seguridad vial.

También se realizaron distintas inspecciones en talleres en las que se controlaron las documentaciones habilitantes y la verificación de los rodados depositados para reparación, a fin que no se encuentren involucrados en causas judiciales.

Se labraron actas de control de talleres, recomendándose a sus propietarios que deben contar con las documentaciones de habilitación al día.

Con la colaboración de la Dirección General de Informática de la Policía de Formosa, a través del número de motor y chasis, se estableció que los rodados que se encontraban en los talleres no tenían pedidos de secuestro.

Además se identificaron a más de 250 personas, entre vecinos y comerciantes de la zona norte de la ciudad.

Por otra parte, se realizó el control de más de 30 motocicletas, labrándose dos actas de infracción y los rodados quedaron fuera de circulación, exigiéndoles a los usuarios de la vía pública la utilización de todas las medidas de seguridad.

Las motocicletas deben cumplir con los requisitos exigidos para circular, conforme lo estipulado en la Ley Nacional de Tránsito.

Estos operativos seguirán en forma constante para llevar tranquilidad a todos los vecinos residentes del territorio formoseño y como medida preventiva en la lucha contra la sustracción de motos.

