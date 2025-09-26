Operativos Masivos en los Barrios y Centro, Entusiasman a los Vecinos



EL COLORADO. La llegada de importante equipo de operarios con toda la maquinaria, como motoniveladora para el perfilado en arterias, colocación de tubos, para mejorar el sistema de desagües, desmalezadora en sectores de mucha maleza y motoguadañas, muestra una reacción positiva en vecinos que aprecian los cambios y lo celebran. Incluso, en estos operativos, acompañan los técnicos que van trabajando en lo que hace al sistema lumínico público, para dejar en condiciones cada conglomerado que visitan.

La Agrimensora Amelia Quiróz, Secretaria General de la Municipalidad confirmó que “ya en su momento arrancamos por el B° Pellegrini y B° Vicentín, donde ingresamos en grupos de distintas tareas, que es lo que hace más visible la labor, sobretodo, una vez terminada la actividad en cada lugar”.

Agregó que “si entramos a realizar poda y corte de maleza, es como si no luciera tanto, pero cuando ingresamos con toda la maquinaria, haciendo perfilado de calles, recambio de tubos en el sistema de desagües, mientras otro equipo va reparando el sistema lumínico y en uno o dos días, la vista del barrio ya muestra otro aspecto. Es evidente que mejora mucho la apariencia del lugar y de eso se tratan estos operativos”.

La funcionaria enumeró varios conglomerados donde se cumplieron estos operativos masivos con distintos servicios, en muchos casos llegando hasta la última calle del pueblo. Quiróz dijo que “cuando en el lugar la gente deposita residuos de la poda, entre otras cosas, la gente comienza a generar microbasurales que van tomando proporciones importantes, por lo que son muy necesarios estos operativos”.

Después las tareas con el mismo mecanismo de trabajo, siguieron en distintos sectores de la ciudad y “la semana pasada estuvimos en el B° La Paz, donde se trabajó de la misma manera, haciendo tareas de desmalezado, relleno y perfilado de calles y arreglos en el sistema lumínico, todo con un equipo completo de operarios en cada rubro”.

Las tareas prosiguieron en los últimos días en el B° El Arco, donde uno de los inconvenientes en el lugar, fue en el mantenimiento del sistema de desagües, donde cumplieron con limpieza de canales y reposición de tubos de hormigón, con la idea de que además de la limpieza, que los vecinos no tengan inconvenientes con anegamiento durante días de lluvia.

Bacheo en frío

Los servicios en el centro de la ciudad tienen demandas diferentes al de los barrios periféricos, ya que, al tener mayormente calles pavimentadas o el mejoramiento a través de ripios, requiere sin embargo el retiro permanente de los residuos sólidos domiciliarios, residuos de la poda en los domicilios y el residuo propio de la construcción, que también retira el personal municipal.

En calles pavimentadas, son muy común que aparezcan baches, generados por el tiempo de la obra y el uso de la misma. Es por eso que, en este caso, siguen de cerca para realizar tareas de bacheo en frío, que, en el caso de afectar todo el ancho de la arteria, los trabajos se hacen en una mano de circulación, mientras se espera el tiempo de fraguado, para luego habilitar y seguir en la mano contraria. Son tareas necesarias que se hacen de manera permanente, para el mantenimiento óptimo de la infraestructura vial.

Este es un trabajo necesario, ya que lo que en principio es un deterioro pequeño, a veces generado por los cambios de temperatura, ya que el avance del deterioro, puede ocasionar después que, con las lluvias, el agua penetra en el hormigón, generando mayores inconvenientes.