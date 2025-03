Opositores apuran el rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y García Mansilla

El Gobierno sufrió otro golpe en el Senado y los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia quedaron al filo de ser rechazados, luego de que el kirchnerismo logrará, con apoyo de la oposición más dura, validar en la comisión de Acuerdos el dictamen en contra de la nominación del académico y pidió una sesión para la próxima semana.

El despacho del peronismo obtuvo siete firmas, incluyendo la de José Mayans, que había sido cuestionada por la presidenta de la comisión, Guadalupe Tagliaferri, porque no estuvo en la audiencia pública en la que García-Mansilla defendió su nominación. Pero en un sorpresivo giro se convocó a una reunión de Acuerdos para validar el aval del formoseño y conseguir, con el apoyo de la senadora larretista y de Martín Lousteau (UCR), que presentaron otro dictamen de rechazo a la nominación del académico; las 9 firmas -mitad más uno de los miembros de la comisión- para llevar el pliego al recinto.

Tras obtener el dictamen, el bloque pidió una sesión especial para el 20 de marzo a las 12 para tratar los pliegos de García-Mansilla y de Lijo, que ya tenía los avales con apoyo de un sector de Unión por la Patria. La intención es voltear a los dos candidatos del Gobierno para abrir una instancia de negociación que incluya no sólo los dos lugares en la Corte sino también las vacantes en los juzgados y fiscalías como las designaciones del procurador y el Defensor del Pueblo.

Mientras el peronismo plantea este escenario, el correntino Eduardo Vischi, jefe del bloque radical, insiste al Gobierno a que retire los pliegos de Lijo y García-Mansilla para habilitar una instancia de diálogo con todas las fuerzas políticas y determinar qué perfiles son los mejores para el máximo tribunal. Para eso consideran clave que el académico, que ya asumió como ministro de la Corte, renuncie al cargo al que accedió por decreto.

El jefe de la bancada de la UCR tuvo el acompañamiento de Ezequiel Atauche, presidente del bloque de La Libertad Avanza, pero la idea fue rechazada desde la Casa Rosada. Al menos eso ocurrió antes de la sesión del 20 de febrero, cuando el Gobierno ensayó un intento por aprobar los pliegos.

En la oposición no dejan de quejarse por la forma en que Milei manejó las nominaciones a la Corte. «Nos tiró los candidatos en el Senado y les dijo a Lijo y García-Mansilla arréglense, junten los votos. Así va a quedar que cada candidato le debe algo al senador que lo apoyó, algo inédito», reflexionó un importante senador radical, quien advirtió que el decreto de Milei que designó a Lijo y García-Mansilla «está mal y tiene debilidad institucional».

Lo que dejaron en claro desde la oposición es que el Gobierno no tiene margen para dilatar la discusión, pese a que la vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado y con la potestad para fijar la fecha de la sesión, pueda frenar la sesión para sostener los pliegos. Es que el peronismo ya advirtió que si Villarruel demora la convocatoria, los senadores bajarán al recinto porque ambos pliegos ya tienen despacho de comisión y al estar dentro del período ordinario de sesiones sólo hará falta juntar el quórum de 37 legisladores.

El número parece estar garantizado para la próxima semana porque a los 34 de Unión por la Patria se suman Lousteau, Tagliaferri y el ex libertario Francisco Paoltroni, quien va a rechazar los dos pliegos en oposición a la decisión del presidente Javier Milei de designar a Lijo y García-Mansilla jueces de la Corte en comisión por decreto. Durante la reunión de comisión, Mayans volvió a reclamar al Gobierno que convoque a las fuerzas políticas para avanzar en un acuerdo que incluya no sólo las designaciones para la Corte sino también un plan para cubrir las vacantes en los juzgados provinciales. Es sabido que Cristina Kirchner presiona para que también se incluya en la negociación la designación del procurador general y del Defensor del Pueblo.

Según se pudo averiguar, hay gestiones entre el bloque de Unión por la Patria y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para tender un puente de diálogo. Sin embargo, desde la banca opositora anticiparon que no van a retroceder con la decisión de rechazar los pliegos de los jueces designados por decreto, pero dejan abierta la puerta para una negociación posterior con las nominaciones de Lijo y García-Mansilla o nuevos candidatos. Pero entre los mismos dialoguistas admiten que «el Gobierno nunca quiso dialogar sobre la Corte, quiere imponer con violencia y con una minoría parlamentaria».

Obviamente que no dan por cerrada las votaciones porque entienden que entre los peronistas hay senadores que quieren votar a Lijo, no así a García-Mansilla, cuya candidatura tiene menos respaldo en el Senado y es la más complicada.

La pregunta es qué pasará con el académico si finalmente rechazan su pliego. Un sector consideró que como fue designado por decreto «va por una vía distinta al Senado hasta el final del período legislativo». Pero alertaron sobre «la debilidad» con la que quedaría el nuevo ministro. Y en este punto, en el Congreso se desligaron de la situación y señalaron que fue la Corte la que aceptó la nominación.

Para el peronismo, si dan de baja el pliego, García-Mansilla debe dejar en forma inmediata la Corte porque sino se estaría ante un caso de «usurpación de cargo». Pero está claro que si se llega a esa situación estallará una nueva disputa entre el oficialismo y la oposición, y el caso terminará judicializándose.

La reunión de la comisión de Acuerdo de este jueves no sólo fue para validar la firma de Mayans en el dictamen de rechazo sino que también puso en relieve la tensión que se vive en el bloque de la UCR en el Senado.

En principio, Lousteau justificó su participación en el debate dando quórum, a diferencia del resto de sus compañeros de bancada, y calificó como «un argumento pueril, infantil» el que esgrimen quienes lo critican por votar con el kirchnerismo. En este escenario destacó que se debe diferenciar entre votar «lo que está bien de lo que está mal, sin importar quien lo presentó».

«Me he peleado mucho con el kirchnerismo», resaltó el senador radical para responsabilizar al peronismo por la suba de la inflación y por la ley que regula los DNU, que fue aprobada durante la gestión K para garantizar que los decretos salgan con la aprobación de una de las cámaras dado que contaban con la mayoría automática del Senado.

Luego de confirmar la presentación en contra del pliego de García-Mansilla bajo el argumento de que el candidato «mintió» a los senadores asegurando que no iba a aceptar una designación en comisión, Lousteau cargó contra sus compañeros de bloque. «Hay radicales que se llenan la boca diciendo que nuestro programa es la Constitución, pero ahora actúan con especulación electoral cuando hay que defender la Constitución», reprochó el jefe del Comité Nacional.

Abad, quien había anticipado que iba a participar de la reunión si estaba el quórum, salió a responderle al economista. «Me llaman la atención las palabras del senador Lousteau porque he venido a la reunión de esta comisión para la elección de autoridades», dijo el bonaerense, quien aclaró que forma parte de «un bloque político que tiene posiciones encontradas».

«No soy hipócrita y quienes me acusan de hipócrita son los que critican al kirchnerismo cuando fue ministro del kirchnerismo y critican al macrismo habiendo sido embajador de Macri» remató Abad, quien calificó como «una bajeza», la acusación del jefe del partido.

Dentro de las filas del radicalismo hay varios senadores que están dispuestos a voltear los dos pliegos. En la reunión de Acuerdos estuvo, además de Lousteau y Abad, el fueguino Pablo Blanco, que también impulsó en su momento la idea de convocar una sesión para rechazar los pliegos.

En medio de este torbellino de la UCR, todo quedará sujeto a lo que se resuelva en una reunión que tiene pendiente el bloque de la UCR con el Comité Nacional, que controla Lousteau, y que lo había citado a Vischi para este jueves previo a la audiencia en el Senado. El correntino había sometido la convocatoria a la aprobación del resto de la bancada y se había resuelto ir con los gobernadores.

El encuentro se suspendió por pedido de Vischi y, al parecer, se reunirán el lunes con la intención no sólo de discutir el tema de la Corte sino también el DNU por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la situación interna del partido, luego de que la mesa directiva acordará convocar a la convención para el 25 de abril, lo que aumentó las tensiones entre los distintos sectores.