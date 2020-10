Optimismo en provincias por nueva ley de sostenimiento y reactivación del turismo

Compartir

Linkedin Print

Autoridades y empresarios turísticos de las distintas provincias expresaron su satisfacción por la reglamentación de la nueva Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional al considerar que ayudará a dar “un empuje” e “impulso” al sector afectado por la pandemia de coronavirus.

La norma, reglamentada hoy en el Boletín Oficial, incluye incentivos a quienes compren paquetes del Plan Preventa, amplía la moratoria impositiva, otorga un Bono Vacacional para familias y extiende el Programa ATP hasta fin de año para actividades del sector que sigan paralizadas o facturen menos del 30 por ciento.

En algunos distritos, como la provincia de Buenos Aires la norma nacional se sumará a otros fondos de Reactivación de la Cultura y el Turismo en las comunas para que, según el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, “el impacto de la pandemia sea el menor posible y que juntos con los municipios y el sector privado podamos volver a poner la provincia en marcha”.

En Córdoba, el presidente de la Cámara de Turismo local, José González, dijo que estas medidas del Gobierno nacional “son un pequeño bálsamo que nos va a dar un empuje, pero lo que más necesitamos es que se realice la apertura para que esos beneficios comiencen a ser utilizados”.

En diálogo con Télam, destacó que el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) fue “una de las ayudas más importantes para sostener el 40% de las empresas dedicadas al turismo en la provincia” y que “de no haber existido, muchas empresas ya habrían cerrado”.

En Chaco, el vicepresidente del Instituto de Turismo, Mauro Flores, dijo que la ley “tiene beneficios muy importantes para un sector que está muy golpeado” y valoró que “permite la preventa de previajes que permitirá que con la contratación se destine luego a una tarjeta de crédito el paquete turístico el 50% del costo para ser utilizado en hotelería, gastronomía, agencias y transporte”.

Flores sostuvo que “esto para el Chaco es fundamental porque permite financiar el turismo receptivo para quienes vengan y a la vez beneficiará a los prestadores de servicios” y “establece reglas claras para las agencias de viajes y turismo sobre la devolución o la concreción de viajes contratados con antelación a la pandemia”, entre otras cuestiones.

En Santiago del Estero, el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia, Miguel Figuera, calificó de “muy satisfactoria” la reglamentación de esta ley y dijo a Télam que “estamos agradecidos porque se incluyó los pedidos que transmitimos en las diferentes reuniones que tuvimos”.

Y, resaltó que con el programa Pre-viaje “es la primera vez que desde el Gobierno nacional nos dan este impulso al sector, lo cual sin dudas significará un alivio y un oxígeno para el sector que viene castigado a causa de la pandemia, así habrá una reactivación paulatina”.

El ministro de Turismo de Jujuy, Federico Posadas, dijo hoy a Télam que la asistencia recibida del Estado para paliar la situación del sector “fue buena” y destacó en especial el plan Preventa donde “se está vendiendo bastante”.

“Son más de 15 mil millones de pesos que se van a poner en el sector para que la gente pueda viajar en el 2021”, agregó.

La presidenta de la Cámara de Turismo de Jujuy, Graciela Millán, expresó a Télam que la ley “era muy esperada, esperemos que su efecto sea positivo” y con relación al verano dijo que “es importante” que se reactive el turismo interno dado que “el fin de semana va funcionar completo con la apertura de los hoteles”.

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina, dijo que “esta ley era muy esperada y es un respaldo” al sector. Además, adelantó que este verano van a apostar por un flujo interprovincial entre las distritos del noroeste y contó que “existe un proyecto de paquetes turísticos con destinos abiertos para poder fomentar el turismo interno” con “hasta un 40% de descuento en hotelería, excursiones y paseos guiados”.

En Santa Fe, Mario Zavaleta, directivo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica provincial consideró que “la ley no es lo que la actividad privada turística solicitaba”, aunque remarcó que “es una ayuda muy importante para la reactivación cuando se vuelva a la actividad”.

“La reglamentación aclara algunos puntos de la ley como qué vencimientos de impuestos se prorrogan, cuánto corresponde por grupo familiar en el bono fiscal, la composición del grupo familiar, los ingresos máximos para acceder y qué ministerios serán las autoridades de aplicación”, acotó.

El ministro de Turismo de Corrientes, Sebastián Slobayen, calificó de “muy positivas” las medidas nacionales y afirmó que se complementan con otras ya implementadas por la provincia que incluyen “créditos con tasas subsidiadas mas autorización y promoción del turismo interno”.

En Mendoza, la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines (AEHGA) consideró que la “ley es buena para el 2021 pero con relación al 2020 hay mucha deuda acumulada y falta ayuda, como condonación de impuestos o en plazos de pago” y agregó que este verano la ley “podría andar bien siempre y cuando se comience a resolver el tema de circulación de personas, tanto aérea como terrestre”.

Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza , dijo a Télam que “conceptualmente el Programa del Pre Viaje es muy bueno, estamos a favor y lo apoyamos pero para una época normal” y apuntó que “tal vez no sea el momento oportuno, ya que dada la incertidumbre en temas de conectividad, esos puntos de devolución del 50%, en los que la gente no sabe si va a poder viajar, y cuándo”.