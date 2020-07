Optimismo y expectativas de acuerdo entre economistas ante propuesta de reestructuración

Compartir

Analistas de mercado, economistas y hasta ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri mostraron optimismo y expectativas de que la propuesta de reestrucutración de deuda, presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores​​ (SEC, por sus siglas en inglés), sea aceptada por una mayoría de acreedores de la Argentina.

La mejora sustancial en las condiciones de pago respecto de la primera propuesta que hizo el Gobierno argentino, sumada a la suba de los títulos públicos y acciones de empresas argentinas en el exterior, fueron argumentos que ponderaron la mayoría de ellos. En ese sentido, las valoraciones que más llamaron la atención fueron las del ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, y del ex director del Banco Central, Pablo Quirno.

“Muy buena propuesta de canje”, sostuvo Caputo a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguró que la oferta contiene “niveles de NPV (Valor Presente Neto) aceptables para los acreedores y acordes a las posibilidades del país”.

El ex funcionario de la gestión de Cambiemos que también ocupó la presidencia del Banco Central remarcó que la nueva oferta del Gobierno conlleva un “muy buen diseño de los incentivos”, al punto tal que consideró que la misma lo hace “desalentando el ser holdout”.

“Una propuesta justa que debiera tener una alta participación”, afirmó Caputo, cuyas declaraciones fueron retuiteadas por Quirno, quien de esta manera también sumó su adhesión a la oferta argentina. En horas de la tarde, al participar de un encuentro organizado por la Fundación Mediterránea, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo dijo que la nueva oferta “es razonable y espero que los acreedores la acepten”.

“Lo importante es que se llegue a un acuerdo”, agregó Cavallo al responder a las preguntas que los participantes del encuentro también realizaron de manera virtual.

En el plano internacional, Mohamed El-Erian, ex CEO del fondo de inversión Pimco -uno de los fondos con bonos argentinos sin representación en los grupos que negocian con el Gobierno- y asesor principal de Gramercy, también consideró que la oferta argentina “tiene una sólida oportunidad de anclar una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana en la historia de los mercados emergentes”.

La propuesta “levanta potencialmente una gran nube que se cierne sobre la capacidad del país de crecer de manera sólida e inclusiva”, evaluó El-Erian en una columna de opinión publicada por la agencia Bloomberg.

Según el análisis, la oferta aporta también un potencial de “efectos de demostración” beneficiosos para otros casos de mercados emergentes, con lo cual “el resultado puede ser una victoria general, en marcado contraste con las secuelas de la última reestructuración de la deuda del país”.

Por su parte, el economista Carlos Rodríguez, aseguró vía Twitter que “en lugar de enojarse, el gobierno debería entender que cuando se hacen las cosas bien, los mercados responden bien y empieza un circulo virtuoso. Miren los ADR!. Hagan otro cambio en la dirección correcta y verán la respuesta!”.

En el mundo empresario, el presidente de Genneia, Jorge Brito (h), utilizó su cuenta de Twitter para felicitar al ministro de Economía, Martín Guzmán. “Esperemos que alcance un nivel de aceptación óptimo y que el canje sea exitoso”, escribió Brito.

Martín Vauthier, director de la consultora EcoGo, dijo en declaraciones radiales que “la propuesta es constructiva y con una mejora significativa”.

“Está más cerca el acuerdo, no está nada dicho, pero después de varios traspiés hay un gobierno que está con la voluntad de cerrar, con una propuesta seria y eso lo ha tomado el mercado”, apuntó Vauthier.

Por su parte, el economista jefe del Grupo SBS, Adrián Yarde Buller, sostuvo hoy en un informe titulado “Esta vez es diferente” que si bien “persiste cierta distancia para los Globales cortos, la propuesta está bien orientada y creemos que podría ser exitosa”.

“La oferta tiene un VPN de 53,3 valuada a un exit yield de 10% y 45,2 al 12% (promedio ponderado de todos los bonos), valor que está en el rango que creemos aceptable por los acreedores y en línea con lo que consideramos que puede pagar Argentina”, afirmó Yarde Buller.

Y agregó: “El Gobierno incentiva la adhesión ya que quien ingresa ahora enfrenta un menor riesgo por la condición de mínima participación y al mismo tiempo recibe un mayor retorno por los intereses corridos adicionales. Al parecer, la cuarta vez podría ser finalmente la vencida”.

El Gobierno presentó su nueva propuesta de canje, una enmienda a la oferta de reestructuración de deuda pública en moneda y bajo legislación extranjeras, y extendió el plazo de adhesión hasta las 17 (hora de Nueva York), del próximo 4 de agosto.