Ordenaron la detención del influencer acusado de haber armado una estafa piramidal en Berazategui

La Justicia ordenó en las últimas horas la detención de Isaías Ezequiel Caballero, un influencer de 22 años oriundo de la localidad bonaerense de Berazategui acusado de liderar una estafa al estilo Ponzi. En el marco de la investigación, también se dispuso el arresto de su hermano, Sebastián Caballero, y de Bianca Barrios, supuesta amiga del acusado, quien ya fue detenida. Así lo confirmaron fuentes del caso a Infobae.

La causa, a cargo del fiscal Ariel Rivas, titular de la UFI N°1 de Quilmes, especializada en estafas, comenzó con una denuncia por un presunto desfalco de 250 mil pesos que habrían sido entregados en septiembre pasado. Posteriormente, se sumaron otras dos presentaciones que impulsaron la investigación.

Según Infocielo, Caballero prometía duplicar el dinero invertido en un plazo de 15 a 20 días, atrayendo a las víctimas con expectativas de ganancias rápidas, un esquema similar al de otros casos de trascendencia mediática, como Generación Zoe.

No obstante, en su cuenta de Instagram, el acusado ofrecía un plazo aún menor: “Duplicamos tu inversión en 7 días máximo”, indicaba en su biografía, donde también pedía apoyo tras afirmar: “Me cerraron las dos cuentas que tenía. Apoyen gente y compartan”.

Los damnificados señalaron que depositaban el dinero en una billetera virtual. Durante las primeras semanas, las inversiones generaban ganancias mientras se incorporaban nuevos participantes al sistema. Sin embargo, todo se detuvo abruptamente.

El pasado domingo, los denunciantes se manifestaron frente al country Barrancas de Iraola, en el que residía Caballero, para exigir la devolución de su dinero. Tras algunos incidentes, la Policía intervino y detuvo al joven.

El episodio quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa al grupo de manifestantes, seguido de la salida de “Isa” del lugar, escoltado por agentes en medio de empujones e insultos. Fue trasladado a la comisaría local, pero liberado poco después debido a que ninguno de los presentes formalizó una denuncia.

Posteriormente, Caballero habría abandonado la vivienda que ocupaba por decisión de los vecinos del barrio privado ubicado en la localidad de Juan María Gutiérrez.

Ante las acusaciones y los incidentes, el influencer publicó un video en el que se defendió, afirmando que no es “rencoroso”.

“Es entendible el tema de ayer, entiendo a la gente. No estoy enojado, no soy rencoroso. Obviamente, me molestó el hecho de que haya mucha gente que no tenía nada que ver. De todas las personas que estaban ahí, el 5 por ciento era para reclamar algo de ellos, los demás no entendían por qué estaban ahí. La violencia no la entendí tampoco. Yo no soy una persona violenta”, aseguró.

Luego, añadió: “Yo ya no estoy viviendo donde estaba. Estoy en un lugar más precario, pero estoy tranquilo, estoy alejado de las cosas. Perdí mi casa, perdí mis cosas, me duele porque me costó con sacrificio comprarme esas cosas, nadie me lo regaló. Yo no hice nada por beneficios. Muchos ahora me tildan de estafador, cuando no es cierto. Hasta ayer yo seguía pagando. No estafé a nadie. Yo vivía de las redes, de un canje, de esto, de lo otro… Mi intención no era hacer daño”.

Por último, hizo una aclaración: “Perdí todo. No tengo libreta, no tengo celular, perdí un montón de cosas, yo solamente salí con un bolso. No tengo herramientas para moverme, para seguir trabajando normalmente. Voy a encontrar la forma, van a tener que esperar un toque. Todo esto es muy reciente, la verdad que tengo la cabeza un poco revuelta por todo, pero voy a seguir poniendo el pecho como siempre lo hice y borrar la imagen de estafador. Muchos saben que no es cierto. Acuérdense de con cuánto empezaron y cómo terminaron, nada más”.